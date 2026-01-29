Hà Nội: Làng nghề lá dong Tràng Cát vào vụ Tết, người dân tất bật 'hái lá đếm tiền'

TPO - Từ đầu tháng Chạp, không khí tại làng nghề Tràng Cát (xã Kim An, huyện Thanh Oai, Hà Nội) đã trở nên vô cùng nhộn nhịp. Người dân làng nghề hơn 400 năm tuổi này đang tất bật bước vào vụ thu hoạch lá dong lớn nhất trong năm để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.

VIDEO: Làng lá dong Tràng Cát hơn 400 năm tuổi tất bật vào chính vụ Tết.

Khi Tết Nguyên đán cận kề, làng lá dong Tràng Cát (xã Thanh Oai, Hà Nội) lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch chính. Hàng trăm hộ dân tất bật cắt, bó và đưa lá dong ra thị trường, góp phần tạo nên sắc xanh quen thuộc cho những chiếc bánh chưng ngày Tết.

Mọi ngõ ngách trong làng đều phủ một màu xanh của lá dong. Người dân địa phương cho biết, nghề trồng lá dong đã gắn bó với làng từ thuở lập làng, được ghi lại trong gia phả của nhiều dòng họ.

Để thu hoạch lá dong, người dân sử dụng dao bổ cau cắt cuống lá sát gốc, tạo điều kiện để sang tháng Giêng, những lá non mới tiếp tục mọc lên.

Quanh năm gắn bó với nghề lá dong, cô Kim Ly – người có hơn 20 năm làm nghề hái lá – cho biết: “Dịp sát Tết, mỗi ngày tôi hái được khoảng 6.000 đến 10.000 lá, thu nhập ổn định hơn, đủ trang trải cho dịp năm mới”.

Mồ hôi đẫm áo sau nhiều giờ liên tục hái lá dong, cô Nguyễn Thị Vân (56 tuổi) cho biết, gia đình có một sào trồng lá dong. “Dịp cận Tết, nhu cầu mua lá rất cao, mỗi ngày tôi phải thuê thêm từ 5–7 người đến thu hoạch cho kịp đơn hàng”, cô Vân chia sẻ.

Theo cô Vân, hiện làng Tràng Cát có ba loại lá dong gồm loại nhỏ để gói bánh tét, loại vừa gói bánh chưng bằng khuôn và loại to dùng gói tay. Mỗi bó 100 lá có giá từ 60.000 đến 250.000 đồng, tùy kích cỡ.

Cảnh thu hoạch lá dong tất bật, rộn ràng khắp ruộng vườn quanh làng Tràng Cát.

Sau khi cắt, lá dong được phân loại, lau rửa sạch rồi xếp gọn thành từng bó trước khi xuất bán.

Cô Phạm Thị Xuân (gia đình có 2 mẫu trồng lá dong) chia sẻ: “Những ngày này hầu như không có thời gian nghỉ ngơi, mưa hay nắng cũng phải làm hết. Bù lại, dịp cận Tết thu nhập khá hơn, trừ chi phí mỗi mẫu cũng lãi khoảng 15–20 triệu đồng”.

Từng bó lá dong sau khi được làm sạch sẽ đem ủ, giúp giữ độ tươi và màu xanh trước khi xuất bán.

Từng xe chở lá dong tấp nập chuyển đi, khiến không khí làng nghề những ngày gần Tết càng thêm nhộn nhịp.

Làng Tràng Cát có tổng diện tích trồng lá dong hơn 20 ha, chủ yếu trên đất vườn và đất ở của người dân. Lá dong trồng tại đây dày, bản to, xanh đậm, bền lá, rất phù hợp để gói bánh chưng, bánh tét.