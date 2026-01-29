Diện mạo bến xe khách thông minh nghìn tỷ đang thi công ở phía Nam Thủ đô

TPO - Dự kiến về đích vào quý II/2026, bến xe Yên Sở sẽ trở thành "mắt xích" quan trọng giúp giảm tải áp lực giao thông cho khu vực phía Nam Hà Nội. Với quy mô hiện đại và công suất vận hành 1.000 lượt xe/ngày, dự án đang được đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm đi vào khai thác.

VIDEO: Cận cảnh tiến độ thi công bến xe khách được đầu tư hiện đại hàng đầu Hà Nội.

Dự án bến xe khách Yên Sở được khởi công trong quý II/2025, có diện tích xây dựng 3.445 m², tổng diện tích sàn khoảng 14.534 m², nằm dọc trục đường Vành đai 3.

Đến nay, hạng mục trọng tâm là tòa nhà trung tâm bến xe hình tròn cao 4 tầng (3 tầng nổi, 1 tầng hầm) đã dần thành hình, nhiều hạng mục kết cấu, hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan xung quanh đang được triển khai đồng bộ, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Dự kiến khi hoàn thành, đây sẽ là khu vực bán vé, phòng chờ, showroom cho thuê, kinh doanh đồ ăn nhanh, quầy dịch vụ tiện ích và các không gian phục vụ hành khách khác.



Đây là công trình bến xe khách hiếm hoi tại Hà Nội được thiết kế tầng hầm rộng khoảng 5.000 m², sử dụng làm nơi trông giữ xe cho hành khách.

Theo quy hoạch, bến xe có công suất thiết kế từ 800 đến 1.000 lượt xe/ngày, đáp ứng nhu cầu đi lại lớn của người dân khu vực phía Nam Thủ đô.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, bến xe Yên Sở được định hướng trang bị các công nghệ hiện đại, tự động hóa và vận hành khép kín, từ khu vực đón – trả khách, xe xếp chỗ chờ đến khu vực bán vé. Phần lớn các công đoạn tại bến xe sẽ được tự động hóa như kiểm soát xe ra vào, hiển thị thông tin chuyến xe, giờ xuất bến, cửa đón khách, cũng như tổ chức khu vực xe buýt, taxi nhằm giảm thiểu nhân lực phục vụ và điều hành.

Bến xe khách Yên Sở dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý II/2026. Công trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn mới trong hệ thống hạ tầng giao thông Hà Nội, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển giao thông bền vững, hiện đại của Thủ đô trong những năm tới.