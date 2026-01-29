Hà Nội: Công viên Nghĩa Đô 'khoác áo mới' sau đầu tư gần 61 tỷ đồng

TPO - Dự án Cải tạo, sửa chữa công viên Nghĩa Đô có tổng mức đầu tư gần 61 tỷ đồng. Sau một thời gian thi công, đến nay đã hoàn thành, khoác lên mình một diện mạo mới.

Ngày 29/1, phường Nghĩa Đô đã tổ chức Lễ khánh thành dự án Cải tạo, sửa chữa Công viên Nghĩa Đô.

Công viên Nghĩa Đô có diện tích hơn 42.000m2 được xem là "lá phổi xanh" của thành phố. Tuy nhiên, theo thời gian sử dụng, nhiều hạng mục trong công viên đã xuống cấp. UBND quận Cầu Giấy (cũ) đã phê duyệt Dự án Cải tạo, sửa chữa công viên Nghĩa Đô với tổng mức đầu tư gần 61 tỷ đồng.

Dự án Cải tạo, sửa chữa công viên Nghĩa Đô khởi công ngày 25/2/2025. Sau một thời gian thi công, các hạng mục cải tạo, sửa chữa của công viên đã hoàn thành, đảm bảo tính thẩm mỹ và công năng sử dụng.

Công viên Nghĩa Đô đã hoàn thành cải tạo, sửa chữa

Trong đó, sân quảng trường được làm mới, hệ thống đường dạo nhánh và sân tập thể thao được lát gạch. Khu vui chơi trẻ em được nâng cấp toàn diện, các chòi nghỉ được xây mới và cải tạo lại. Dự án cũng lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời và hệ thống camera giám sát hiện đại...

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP. Hà Nội đề nghị phường Nghĩa Đô nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quản lý và khai thác công viên.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đề nghị chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để người dân cùng chung tay sử dụng công viên một cách văn minh, có ý thức.