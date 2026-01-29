Vốn chính sách giúp hơn 700 người thu nhập thấp ở Cần Thơ có nhà ở

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp hàng trăm nghìn hộ nghèo, đối tượng chính sách ở Cần Thơ có vốn sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, học tập. Đặc biệt, có hơn 700 hộ gia đình, người lao động thu nhập thấp được vay vốn ưu đãi để hiện thực giấc mơ an cư.

Ngân hàng Chính sách xã hội (VBSP) TP. Cần Thơ cho biết, hết năm 2025, tổng nguồn vốn đạt hơn 17.500 tỷ đồng (tăng gần 19% so với năm 2024). Trong năm cũng cho hơn 108.100 khách vay số vốn hơn 6.000 tỷ đồng. Tổng dư nợ tới cuối năm 2025 đạt trên 17.500 tỷ đồng (tăng gần 10% so với năm trước), với gần 360.000 khách hàng còn dư nợ. Số liệu được đưa ra tại Hội nghị tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của VBSP TP. Cần Thơ, sáng 29/1.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp hơn 109.400 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn để sản xuất kinh doanh; tạo việc làm cho hơn 40.600 lao động; giúp gần 3.300 học sinh, sinh viên mới có vốn để trang trải chi phí học tập; hơn 740 lao động có vốn đi lao động nước ngoài.

Đặc biệt, VBSP Cần Thơ đã giải quyết cho 775 khách hàng là người thu nhập thấp có vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở, giúp giấc mơ an cư thành hiện thực.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ.

Dù vậy, lãnh đạo VBSP Cần Thơ chỉ ra khó khăn, như việc xử lý nợ đến hạn, đôn đốc thu hồi nợ khoanh chưa hiệu quả, nợ quá hạn tăng trên 90% so với năm 2024. Cùng đó, số khách hàng vay vốn của ngân hàng sau đó đi khỏi nơi cư trú còn cao (hơn 5.300 khách hàng với số tiền hơn 138 tỷ đồng); công tác rà soát, xử lý chưa đạt hiệu quả...

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, kiêm Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị VBSP Cần Thơ - cho biết, tín dụng chính sách đã góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới của Thành phố. Tuy nhiên, hạn chế nêu trên là những con số cần ‘báo động’. Do đó, ngân hàng cần tiếp tục thực hiện tốt công tác huy động tiền gửi, tiền tiết kiệm.

Về nguồn vốn địa phương, bà Điệp cho biết, ngay những ngày đầu năm 2026, UBND Thành phố đã chuyển 500 tỷ đồng vốn ủy thác qua VBSP Thành phố để cho vay (đạt 100% chỉ tiêu). Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan đang tham mưu UBND trình HĐND Thành phố chuyển bổ sung để cho vay trong 6 tháng cuối năm. Do đó, phía chi nhánh ngân hàng cần khẩn trương giải ngân hỗ trợ các đối tượng đủ điều kiện vay vốn, không để đối tượng đủ điều kiện và có nhu cầu chính đáng nhưng không được vay vốn.

Bà Điệp cũng yêu cầu VBSP Cần Thơ phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các hội, đoàn thể nhận ủy thác nâng cao chất lượng tín dụng, giảm nợ tồn đọng; xử lý hiệu quả các hộ vay vốn đã rời nơi cư trú. Năm 2026, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ quá hạn xuống dưới 1%.