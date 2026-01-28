Lãi suất cho vay mua nhà chạm 10%/năm, thị trường bất động sản ảnh hưởng gì?

TPO - Lãi suất cho vay mua nhà có xu hướng tăng đang tạo thêm sức ép lên cả người mua lẫn chủ đầu tư, trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn đang trong giai đoạn phục hồi chậm. Khi chi phí vốn trở nên đắt đỏ hơn, quyết định xuống tiền của người mua ngày càng thận trọng, buộc doanh nghiệp phải đẩy mạnh các gói hỗ trợ tài chính để giữ thanh khoản dự án.

Lãi suất cho vay lập mặt bằng giá mới

Hàng loạt ngân hàng tăng lãi suất cho vay mua nhà áp dụng từ ngày 28/1 với mức lãi suất tăng mạnh từ 2-3%/năm so với trước. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank thông báo cho vay mua căn hộ, nhà phố có “sổ đỏ” hoặc hợp đồng mua bán với lãi suất cố định 6 tháng lên tới 9,6%/năm; 12 tháng 9,9%/năm; 18 tháng 13,6%/năm; 24 tháng 13,9%/năm. Lãi suất này đã được ưu đãi ân hạn nợ gốc.

Bảng lãi suất cho vay mua nhà áp dụng từ ngày 28/1 của một chi nhánh ngân hàng.

Ngân hàng MB công bố lãi suất ưu đãi mua nhà năm đầu tiên 8,5%/năm; 18 tháng 9%/năm; 24 tháng lên tới 9,5%/năm. Lãi suất sau thời gian ưu đãi cộng thêm biên độ từ 1,5 - 3,5%/năm.

Ngân hàng ACB vay mua nhà năm đầu tiên 8,3%/năm; 24 tháng 8,8%/năm; HDBank lãi suất vay 8,5%/năm ưu đãi 24 tháng….

Thanh khoản thị trường bất động sản bị ảnh hưởng?

Trao đổi với PV Tiền Phong, bà Lê Hoàng Lan Như Ngọc - Giám đốc cấp cao Bộ phận Tư vấn chiến lược, Cushman & Wakefield Việt Nam - cho rằng xét về thanh khoản thị trường, bên cạnh yếu tố nguồn cung gia tăng, thị trường hiện còn chịu tác động từ sự dịch chuyển trong danh mục đầu tư bất động sản khi lãi suất cho vay mua nhà tăng.

Thị trường bất động sản sẽ bị ảnh hưởng.

“Chúng tôi tin rằng trong thời gian tới, nhiệt của thị trường sẽ có xu hướng chậm lại, do dòng tiền đầu tư thận trọng hơn, trong khi nhu cầu ở thực gia tăng”, bà Ngọc nhận định.

Theo bà, diễn biến này chắc chắn sẽ tác động nhất định đến nhóm người mua để ở, bởi đây là nhóm khách hàng rất nhạy cảm với biến động giá. Tuy nhiên, thực tế thị trường cho thấy, phân khúc căn hộ có mức giá khoảng 4–5 tỷ đồng vẫn có tốc độ hấp thụ rất tốt, giao dịch diễn ra nhanh, phản ánh nhu cầu ở thực vẫn đang giữ vai trò chủ đạo.

Lãi suất đang trở thành biến số có ảnh hưởng sâu rộng nhất tới thị trường bất động sản hiện nay. Theo bà Hoàng Nguyệt Minh - Tổng Giám đốc Cushman & Wakefield Việt Nam, trong bối cảnh chi phí vốn có xu hướng gia tăng, cả người mua nhà lẫn chủ đầu tư đều chịu áp lực lớn hơn, buộc thị trường phải vận hành theo hướng thận trọng và thực chất hơn.

Những năm gần đây, để kích cầu, mô hình phổ biến trên thị trường là chủ đầu tư phối hợp với ngân hàng triển khai các gói hỗ trợ tài chính cho khách hàng như miễn lãi suất trong 2-3 năm đầu, hoặc cố định lãi suất ưu đãi trong 5-10 năm. Các chính sách này từng là “đòn bẩy” quan trọng giúp người mua mạnh dạn sử dụng vốn vay để sở hữu nhà ở.

Tuy nhiên, bà Minh cho rằng khi mặt bằng lãi suất chung tăng lên, bài toán tài chính của người mua trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. Với nhóm khách hàng mua để ở bằng đòn bẩy tín dụng, chi phí trả nợ hàng tháng tăng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cân đối thu nhập và chi tiêu dài hạn. Điều này khiến tâm lý người mua thận trọng hơn, thời gian ra quyết định kéo dài và tốc độ hấp thụ của dự án vì thế cũng chậm lại.

Ở chiều ngược lại, lãi suất cao không chỉ là thách thức với người mua mà còn tạo áp lực ngược trở lại cho chủ đầu tư. Khi khách hàng gặp khó trong việc kiểm soát dòng tiền trả nợ, doanh nghiệp buộc phải điều chỉnh chính sách bán hàng để duy trì thanh khoản. Theo bà Minh, nhiều chủ đầu tư hiện nay đang chủ động chia sẻ gánh nặng tài chính với khách hàng thông qua việc kéo dài thời gian hỗ trợ lãi suất, ân hạn nợ gốc, giãn tiến độ thanh toán hoặc tăng mức chiết khấu cho người mua có dòng tiền sẵn.

“Thực chất, chi phí tài chính đang được phân bổ lại giữa ngân hàng, chủ đầu tư và người mua nhà. Trong bối cảnh vốn đắt đỏ hơn, biên lợi nhuận của doanh nghiệp chắc chắn bị thu hẹp. Nhưng nếu không hỗ trợ khách hàng, việc bán hàng sẽ còn khó khăn hơn”, bà Minh nhận định.

Theo vị lãnh đạo doanh nghiệp, thị trường có thể phải chấp nhận một mặt bằng lãi suất cao hơn so với giai đoạn trước, ít nhất trong trung hạn. Điều này đồng nghĩa cuộc cạnh tranh giữa các dự án sẽ không còn nằm chủ yếu ở việc tăng giá hay quảng bá vị trí, mà chuyển sang năng lực thiết kế các gói tài chính linh hoạt, phù hợp với dòng tiền của người mua.

“Dự án nào giải được bài toán lãi suất cho khách hàng, dự án đó sẽ có lợi thế rõ rệt về thanh khoản”, bà Minh nhấn mạnh, cho rằng đây sẽ là yếu tố quyết định sự phân hóa trên thị trường trong thời gian tới.