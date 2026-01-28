Washington Apples - Chuẩn mực nông sản Mỹ cho mâm Tết tròn vị của người Việt

Tết là dịp người Việt chăm chút hơn cho từng lựa chọn trên bàn ăn và mâm trái cây đầu năm. Táo Washington, tinh hoa nông sản đến từ Hoa Kỳ, hội tụ nguồn gốc rõ ràng, chất lượng ổn định cùng màu sắc, hương vị và giá trị dinh dưỡng phù hợp cho mâm Tết sum vầy và an tâm.

Từ vùng trồng táo lớn nhất Hoa Kỳ đến mâm Tết Việt

Táo Washington được trồng tại bang Washington, vùng canh tác táo lớn nhất Hoa Kỳ với hơn 175.000 mẫu vườn cây ăn quả, chiếm hơn hai phần ba sản lượng táo của cả nước Mỹ và xuất khẩu đến hơn 60 thị trường toàn cầu. Điều kiện khí hậu ôn hòa, chênh lệch nhiệt độ ngày - đêm rõ rệt cùng quy trình canh tác và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt đã tạo nên những trái táo có độ giòn cao, hương vị ổn định và giá trị dinh dưỡng tự nhiên. Từ vườn đến bàn ăn của người tiêu dùng, táo Washington luôn giữ được chất lượng tươi ngon như khi mới thu hoạch.

Nhờ nền tảng đó, táo Washington đáp ứng tốt các tiêu chí mà gia đình Việt thường ưu tiên trong dịp Tết, từ nguồn gốc rõ ràng đến chất lượng có thể cảm nhận ngay khi thưởng thức. Kết cấu giòn chắc, vị ngọt tự nhiên hài hòa cùng độ mọng nước giúp táo Washington phù hợp cho nhiều khẩu vị, từ trẻ nhỏ đến người lớn tuổi. Đồng thời, hình thức đẹp mắt và khả năng giữ độ tươi lâu cũng khiến táo Washington thuận tiện để ăn, bày biện trên mâm trái cây hay làm quà biếu trong những ngày đầu năm.

Hoàn thiện mâm Tết đầu xuân từ màu sắc, hương vị tới ý nghĩa

Trên mâm trái cây ngày Tết, mỗi sắc màu và hương vị đều mang theo một thông điệp cho khởi đầu năm mới. Với táo Washington, sự đa dạng về giống giúp gia đình Việt dễ dàng lựa chọn theo cả hình thức lẫn trải nghiệm thưởng thức.

Red Delicious và Cosmic Crisp® sở hữu sắc đỏ đậm, thường được liên tưởng đến may mắn, thịnh vượng và những khởi đầu tốt đẹp. Trong đó, Red Delicious có vị ngọt dịu nhẹ, ít chua, dễ ăn, còn Cosmic Crisp® nổi bật với lớp vỏ lấm tấm hạt vàng như những vì sao trên bầu trời, độ giòn cao cùng hương vị cân bằng giữa ngọt và chua hoàn hảo, phù hợp để thưởng thức xuyên suốt dịp Tết.

Gala mang sắc vàng cam pha đỏ hồng nhẹ, tạo cảm giác ấm áp và gần gũi trên mâm trái cây đầu xuân. Giống táo này có vị ngọt dịu, kết cấu giòn nhưng vẫn mềm mọng, dễ ăn, phù hợp cho cả gia đình. Trong khi đó, Ambrosia với lớp vỏ vàng kem pha đỏ hồng nổi bật, thường gợi liên tưởng đến sự sum vầy và đủ đầy, đi cùng hương vị ngọt đậm như mật ong, hương thơm rõ nét và thịt táo giòn mọng.

Riêng Granny Smith gây ấn tượng với sắc xanh tươi mát, mang cảm giác cân bằng và tươi mới cho mâm cỗ Tết. Hương vị chua thanh, giòn cứng và mọng nước của Granny Smith giúp làm mới khẩu vị, đặc biệt phù hợp trong những ngày ăn uống nhiều đạm.

Bên cạnh đó, các giống táo Washington đều giàu chất xơ, vitamin C và kali, góp phần cân bằng bữa ăn ngày Tết và hỗ trợ sức khỏe cho cả gia đình.

Chọn táo Washington, trọn vẹn hương vị và lộc xuân đầu năm

Trong bối cảnh Việt Nam hiện nằm trong nhóm thị trường xuất khẩu hàng đầu của táo Washington, việc táo Washington hiện diện trên mâm trái cây ngày Tết không chỉ là một lựa chọn cá nhân, mà còn phản ánh xu hướng tiêu dùng ngày càng đề cao chất lượng và chuẩn mực toàn cầu của người Việt. Từ vùng trồng táo lớn nhất Hoa Kỳ đến những bàn ăn sum vầy đầu năm tại Việt Nam, táo Washington trở thành cầu nối giữa tinh hoa nông sản Mỹ và văn hóa đón Tết của người Việt, nơi giá trị, sự chỉn chu và niềm tin vào những khởi đầu tốt đẹp luôn được đặt lên hàng đầu.

Nhân dịp Tết Bính Ngọ, Washington Apples Vietnam triển khai chương trình “Mừng Xuân Bính Ngọ - Hái Lộc Đầy Giỏ” như một hoạt động tri ân, mang đến thêm niềm vui và may mắn cho người tiêu dùng khi lựa chọn táo Washington trong những ngày đầu năm.

Thông tin chương trình “Mừng Xuân Bính Ngọ - Hái Lộc Đầy Giỏ Tết Bính Ngọ 2026 đang gần kề, Washing Apples Vietnam tri ân khách hàng với chương trình quay trúng thưởng “Mừng Xuân Bính Ngọ - Hái Lộc Đầy Giỏ” cùng Táo Washington. Chương trình chính thức bắt đầu vào ngày 19/01 - 08/02/2026. Cơ cấu giải thưởng: - Apple Watch SE 3 - Fujifilm Mini Instax 2 - Cùng các hộp quà tặng tết đặc biệt từ nhãn hàng Washington Apples Vietnam. Tổng số lượng giải thưởng lên đến 520 giải. Cách thức tham gia: . Bước 1: Khách hàng mua táo Mỹ tại các cửa hàng trái cây nhập khẩu táo Washington và các hệ thống siêu thị trên toàn quốc, đảm bảo giá trị hóa đơn mua táo từ 100.000VNĐ trở lên . Bước 2: Người chơi sẽ chụp ảnh táo Washington trong đơn hàng, hoá đơn mua hàng để xác thực thông tin. . Bước 3: Truy cập website, điền thông tin theo yêu cầu để tham gia vòng quay may mắn trong thời gian diễn ra chương trình. . Bước 4: Hệ thống sẽ gửi tin nhắn xác nhận phần thưởng sau khi kiểm tra thông tin hợp lệ đến với người may mắn nhận phần quà.

Dịp Tết Bính Ngọ này, hãy chọn táo Washington tại các cửa hàng trái cây nhập khẩu và hệ thống siêu thị trên toàn quốc để có thể vừa thưởng thức trái ngon đạt chuẩn nông sản Mỹ, vừa tham gia chương trình “Mừng Xuân Bính Ngọ – Hái Lộc Đầy Giỏ” để đón thêm may mắn đầu năm!