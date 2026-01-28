Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Lumi - Trợ lý AI mở ra chuẩn mực dịch vụ khách hàng thế hệ mới tại LPBank

P.V

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong ngành ngân hàng, trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng được xem là yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng dịch vụ và tối ưu vận hành. Khi nhu cầu tương tác đa kênh của khách hàng gia tăng, các ngân hàng đứng trước bài toán vừa đảm bảo tốc độ phản hồi, vừa duy trì trải nghiệm nhất quán và an toàn. Từ yêu cầu thực tiễn đó, LPBank đã triển khai Lumi - trợ lý AI tại trung tâm dịch vụ khách hàng, nhằm tái định hình cách thức tiếp cận và chăm sóc khách hàng trong kỷ nguyên số.

Năng lực AI - Trụ cột dịch vụ thế hệ mới

Lumi được thiết kế như một trợ lý AI thế hệ mới, hỗ trợ đa kênh, đa điểm chạm, có khả năng xử lý khối lượng lớn yêu cầu của khách hàng khi kết nối tới tổng đài trên cả kênh thoại và phi thoại. Hệ thống nhận diện nhu cầu theo thời gian thực và phản hồi linh hoạt theo bối cảnh. Các tác vụ thường xuyên như tra cứu thông tin, khóa thẻ, cấp lại mật khẩu được tự động hóa khép kín, tạo ra trải nghiệm liền mạch, không gián đoạn.

Với các yêu cầu phức tạp hơn, Lumi định tuyến có chủ đích đến tổng đài viên phù hợp, rút ngắn thời gian chờ và tối ưu tài nguyên tổng đài. Tính năng tiếp nhận cuộc gọi nhỡ đảm bảo mọi nhu cầu của khách hàng được lắng nghe, giúp tổng đài chủ động kết nối thay vì chỉ phản hồi thụ động. Mô hình này phản ánh xu hướng ứng dụng AI trong hoạt động chăm sóc khách hàng của ngành ngân hàng.

Hiệu quả vận hành và ghi nhận từ thị trường

Chỉ trong thời gian ngắn triển khai, Lumi đã ghi nhận những kết quả tích cực: tỷ lệ xử lý tự động đạt 60% tổng yêu cầu; tốc độ phản hồi nhanh gấp ba lần so với tổng đài viên thông thường; điểm hài lòng khách hàng (Rating) đạt 4,14/5 điểm. Những con số này không chỉ phản ánh hiệu suất công nghệ, mà còn cho thấy năng lực vận hành thực tế của mô hình tổng đài dịch vụ khách hàng thế hệ mới, tạo nền tảng để LPBank tối ưu chi phí, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

hieu-qua-lumi-16-9.jpg
Hiệu quả tích cực mà Lumi - Tổng đài LPBank mang lại

Khách hàng có thể kết nối với Lumi qua nhiều kênh như Hotline, Website, Fanpage, Zalo và Email, với chất lượng dịch vụ đồng nhất trên toàn bộ hệ thống. Chia sẻ về trải nghiệm thực tế, chị Nguyễn Thùy Linh, một khách hàng sinh sống tại Hưng Yên cho biết: “Điều tôi hài lòng ở Trợ lý AI - Tổng đài LPBank Lumi là khi tôi nêu yêu cầu, hệ thống phản hồi ngay. Các thao tác như khóa thẻ khẩn cấp hay tra cứu thông tin đều nhanh chóng, an toàn và bảo mật”.

Năm 2025, Lumi đã đạt được nhiều giải thưởng uy tín như: Top 15 Giải pháp Chuyển đổi số tiêu biểu ngành Ngân hàng tại Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc; Ngân hàng có sản phẩm dịch vụ sáng tạo tiêu biểu tại Vietnam Retail Banking Forum 2025; Giải thưởng “Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc” tại Vietnam Digital Awards 2025. Những giải thưởng này cho thấy hiệu quả của một mô hình tổng đài chăm sóc khách hàng được triển khai theo hướng đổi mới, mang lại giá trị rõ ràng cho người dùng.

Mỗi kết nối qua Lumi không chỉ là một tương tác dịch vụ, mà còn là một điểm chạm giá trị, góp phần nâng tầm trải nghiệm và định hình chuẩn mực mới cho dịch vụ ngân hàng số. Trên nền tảng công nghệ hiện đại, LPBank tiếp tục khẳng định chiến lược chuyển đổi số dài hạn, hướng tới cung cấp dịch vụ liên tục, an toàn, hiệu quả cho khách hàng và tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước.

P.V
#AI #LPBank #dịch vụ khách hàng #trợ lý AI #chuyển đổi số

Cùng chuyên mục