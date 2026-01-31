Hai công trình ý nghĩa 'Xuân biên cương - Tết biển đảo' ở Đồng Nai

TPO - Ngày 31/1, tại chương trình "Xuân biên cương - Tết biển đảo" diễn ra ở khu vực biên giới của tỉnh Đồng Nai, Ban tổ chức thực hiện hai công trình ý nghĩa: Lũy Tre biên giới (trồng tre khu vực biên giới) và Thắp sáng đường quê.

Thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi và người dân nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, sáng 31/1, tại xã Lộc Thạnh, tỉnh Đồng Nai, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và công ty TNHH Amway Việt Nam (Amway Việt Nam) phối hợp tổ chức chương trình “Xuân Biên giới - Tết biển đảo” trao tặng Công trình “Thắp sáng đường quê” và Công trình “Lũy tre biên giới”.

Dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (thứ 3 từ trái sang) dự chương trình “Xuân Biên giới - Tết biển đảo”.

Tiết mục văn nghệ do chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư thực hiện trong chương trình “Xuân Biên giới - Tết biển đảo”.

Tại Công trình “Lũy tre biên giới”, các đơn vị phối hợp trồng khoảng 11.000 cây tre giống trên diện tích 10 ha dọc biên giới khu vực tỉnh Đồng Nai (địa phận Bình Phước cũ). Hoạt động nhằm tăng độ che phủ, chống xói mòn, cải thiện môi trường, tạo nguồn thu nhập từ măng tre cho người dân và nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường.

Công trình “Thắp sáng đường quê”, triển khai lắp đặt 30 trụ cùng hệ thống đèn năng lượng mặt trời trên tuyến đường gần 2.000 mét có gắn cờ Tổ quốc. Công trình nhằm chung tay đóng góp cho chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại và an toàn hơn.

Chương trình trao tặng Công trình “Thắp sáng đường quê” và Công trình “Lũy tre biên giới” có tổng giá trị 850 triệu đồng.

Tại chương trình, Trung ương Đoàn phối hợp với công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam trao tặng 50 phần quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; Đoàn Thanh niên Tập đoàn Cao su Việt Nam trao tặng 20 xe đạp cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vượt khó trong học tập với tổng giá trị 40 triệu đồng; Trung ương Đoàn phối hợp với công ty TNHH Amway Việt Nam trao tặng quà Tết cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư; Trung ương Đoàn phối hợp với công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam trao tặng 20 suất học bổng cho các em học sinh; Tổng công ty Điện lực miền Nam trao tặng đèn năng lượng mặt trời lắp đặt cho 3 bốt biên phòng; Công ty TNHH NGK Suntory Pepsico Việt Nam trao tặng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư 100 thùng nước ngọt.

Anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng quà cho người dân tại xã biên giới Lộc Thạnh.

Thông qua chương trình, Ban Tổ chức mong muốn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sẻ chia, trách nhiệm của tuổi trẻ và cộng đồng xã hội trong việc chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bà con nhân dân, đặc biệt là các hộ gia đình và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực biên giới, hải đảo; đồng thời động viên, tiếp thêm niềm tin và động lực cho các lực lượng đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biên cương, biển đảo của Tổ quốc. Qua đó, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi đắp ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

Dịp này, Đoàn đã tới dâng hương tại Bia tưởng niệm các Liệt sĩ cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng 801. Tại đây, đại diện Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư đã thuyết minh về cột mốc biên giới và kể lại chiến công hào hùng của các Anh hùng liệt sĩ trong cuộc chiến chống quân xâm lược, bảo vệ Tổ quốc.

Trong khuôn khổ chương trình “Xuân Biên giới - Tết biển đảo”, Ban Bí thư Trung ương Đoàn cùng các đơn vị đồng hành đã thăm hỏi, chúc Tết Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư và trao tặng những phần quà ý nghĩa đến cho đồng bào nhân dân.

Anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam thăm Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư.

Đoàn công tác Trung ương Đoàn tặng quà Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư.

Thăm Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư, anh Nguyễn Minh Triết biểu dương những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, gửi lời thăm hỏi, động viên và chúc cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư nói riêng, Bộ đội Biên phòng Đồng Nai nói chung luôn dồi dào sức khỏe, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để giữ vững an ninh chính trị, chủ quyền biên giới quốc gia; chúc các chiến sĩ Biên phòng và gia đình một mùa xuân vui tươi, hạnh phúc.

“Đoàn các cấp phải tích cực phối hợp cùng các đơn vị, địa phương, lực lượng vũ trang, triển khai các hoạt động vừa mang ý nghĩa thiết thực, vừa trải nghiệm, học hỏi để ngày một trưởng thành. Qua đó, góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân vùng biên giới”- anh Nguyễn Minh Triết đề nghị.

Nhân chuyến thăm Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư, anh Triết gửi gắm lãnh đạo đơn vị quan tâm, bồi dưỡng, động viên cán bộ, chiến sĩ trẻ đang công tác nơi đây.

Anh Nguyễn Minh Triết thăm Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư.

“Trong thời gian chiến sĩ nhập ngũ, tham gia rèn luyện ở đơn vị, mong các đồng chí quan tâm, để các em hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Khi xuất ngũ, trở về địa phương, các bạn trẻ có kỹ năng, kiến thức, áp dụng vào đời sống, góp phần phát triển địa phương” - anh Triết gửi gắm.

Đại tá Phạm Văn Đảng - Ủy viên thường vụ Đảng ủy Quân sự, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai kiêm Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai bày tỏ vinh dự được Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác đã tới thăm, động viên đơn vị.

“Trong bối cảnh tình hình biên giới ở một số quốc gia đang diễn biến phức tạp, lực lượng vũ trang tỉnh nói chung và các Đồn biên phòng trên địa bàn luôn đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, an ninh, an toàn cho người dân khu vực biên giới. Với tinh thần đó, dịp Tết Nguyên đán, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư được huy động tối đa, không nghỉ phép” - Đại tá Phạm Văn Đảng báo cáo với đoàn công tác và khẳng định sẽ luôn hỗ trợ, tạo mọi điều kiện tốt nhất để cán bộ, chiến sĩ trẻ phát huy năng lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Một số hình ảnh trong chương trình "Xuân biên cương - Tết biển đảo" tại khu vực biên giới tỉnh Đồng Nai:

Anh Nguyễn Minh Triết và lãnh đạo các đơn vị trao tặng công trình " Lũy tre biên giới".



Anh Nguyễn Minh Triết nghe đại diện Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư thuyết minh về cột mốc biên giới.

Anh Nguyễn Minh Triết dâng hương tại Bia tưởng niệm các Liệt sĩ cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng 801.