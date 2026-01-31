67 là gì mà Gen Z thích dùng?

Chỉ một con số nhưng lại được trang Dictionary.com chọn làm từ của năm 2025 và được Gen Z và Gen Alpha dùng phổ biến trên mạng xã hội.

Ý nghĩa của meme 67

Meme 67 (thường được viết là 6-7 hoặc 6 7, phát âm là "six seven") là một thuật ngữ lóng và hiện tượng mạng bùng nổ vào năm 2025 trên các nền tảng như TikTok, Instagram Reels và YouTube Shorts.

Meme này được mô tả là không có ý nghĩa cố định, mang tính chất "vô tri" (nonsensical) và thường được gắn liền với hiện tượng "brain rot" – những nội dung kỹ thuật số bị coi là chất lượng kém nhưng có khả năng lan truyền mạnh mẽ.

Cụm từ này được cho là bắt nguồn từ bài hát Drill Rap có tên "Doot Doot (6 7)" của rapper người Mỹ Skrilla. Trong đó con số 67 được lặp lại trong đoạn drop của bài nhạc. Mặc dù Skrilla không xác định một ý nghĩa cụ thể, một số chuyên gia cho rằng nó có thể ám chỉ các con phố ở Philadelphia, Chicago hoặc mã "10-67" của cảnh sát Philadelphia dùng để thông báo về một trường hợp tử vong.

Meme này trở nên viralthông qua các video chỉnh sửa về cầu thủ bóng rổ LaMelo Ball và đặc biệt là sau video của cậu bé Maverick Trevillian (được gọi là "67 Kid"), khi cậu hét lớn cụm từ này cùng một cử chỉ tay đặc trưng tại một trận đấu bóng rổ.

Cách sử dụng meme 67

Meme 67 được sử dụng theo nhiều cách linh hoạt và thường mang tính hài hước, ngớ ngẩn. Cách phát âm phải luôn đọc là "six seven" (sáu bảy), không đọc là "sixty-seven" (sáu mươi bảy). Ngoài ra, người dùng thường thực hiện động tác di chuyển hai bàn tay ngửa lên, đưa lên xuống xen kẽ khi nói cụm từ này.

Meme 67 được sử dụng để trả lời một cách vô nghĩa cho bất kỳ câu hỏi nào (ví dụ hỏi: "Bạn khỏe không?" sẽ trả lời là "67"). Gen Z và Alpha cũng dùng để chỉ trạng thái "tạm ổn", "bình thường thôi" hoặc không có gì đặc biệt (tương đương với từ "meh").

Vì sao 67 được Dictionary.com chọn là "Từ của năm 2025"?

Dictionary.com chọn “67” là Từ của năm 2025 vì coi đây là một thán từ tạo ra nguồn năng lượng lan tỏa, giúp mọi người kết nối với nhau, ngay cả khi chưa ai thực sự thống nhất về ý nghĩa cụ thể của nó.

Trang Dictionary coi “67” đại diện cho một thuật ngữ lóng "vô nghĩa và hài hước một cách ngớ ngẩn", phản ánh sự hiện diện ngày càng tăng của thế hệ Alpha trong văn hóa Internet.

Các ý nghĩa khác của con số 67

Ngoài việc là một meme xu hướng, con số 67 còn mang nhiều ý nghĩa khác trong đời sống và văn hóa:

- Mật mã tình yêu của Gen Z: Trong hẹn hò, 67 ám chỉ một mối quan hệ ở mức "tạm được", không quá sâu đậm nhưng cũng không quá xa cách, thể hiện sự thoải mái và thực tế.

- 67 hoặc 6677 nghĩa là "xấu bẩn" hoặc "xấu xấu bẩn bẩn".

- Xe Honda 67: Đây là tên gọi phổ biến của dòng xe Honda SS50 được sản xuất từ năm 1967. Tại Việt Nam, dòng xe này là biểu tượng của sự bền bỉ, mang giá trị lịch sử và kỷ niệm đối với nhiều thế hệ.

- Địa phương: Số 67 là ký hiệu biển số xe của tỉnh An Giang.

