Điều chỉnh lộ trình 4 tuyến xe buýt kết nối ở phía Tây Hà Nội

TPO - Bắt đầu từ ngày 1/2, bốn tuyến xe buýt chạy từ nội thành Hà Nội đến phía Tây thành phố sẽ được điều chỉnh lộ trình theo hướng kéo dài hoặc vươn đến các trung tâm hành chính mới vừa được sắp xếp.

Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông TP Hà Nội cho biết, kế hoạch điều chỉnh lộ trình các tuyến buýt số 66, 67, 115 và 116, từ ngày 1/2 đã được Sở Xây dựng thống nhất, quyết định.

Theo đó, với tuyến buýt số 66, thay vì lộ trình bến xe Yên Nghĩa – Phùng, từ 1/2 thực hiện điều chỉnh tên tuyến là: Bến xe Yên Nghĩa - Đan Phượng, tần suất xe chạy 90 lượt/ngày; giãn cách chạy xe: 20-30 phút/lượt.

Tuyến xe buýt số 66 - một trong 4 tuyến sẽ điều chỉnh lộ trình từ ngày 1/2.

Đối với tuyến buýt số 67, Phùng - Kim Sơn, được điều chỉnh tên tuyến thành Đan Phượng - Đoài Phương, tần suất chạy xe 70 lượt/ngày, giãn cách chạy xe từ 25 - 30 phút/lượt.

Tuyến buýt số 116, lộ trình Yên Trung (Thạch Thất) - Chúc Sơn (Chương Mỹ), được điều chỉnh thành lộ trình: Bến xe Yên Nghĩa - Yên Xuân, tần suất 80 lượt/ngày, với thời gian 20-25 phút/lượt.

Tuyến buýt số 115, từ thị trấn Vân Đình - Xuân Mai được điều chỉnh tên gọi thành Vân Đình - Đại học Lâm Nghiệp, tần suất chạy xe 90 lượt/ngày, thời gian 15 - 25 phút/lượt.