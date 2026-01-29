Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến: Hoạt động của HĐND phải lấy dân làm gốc

TPO - Tại kỳ họp tổng kết HĐND tỉnh Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, hoạt động của HĐND phải lấy dân làm gốc.

Ngày 29/1, HĐND tỉnh Bắc Ninh tổ chức kỳ họp tổng kết. Dự kỳ họp có đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.

Tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Việt Oanh cho biết, nhiệm kỳ vừa qua, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, cải tiến lề lối làm việc. Với gần 990 nghị quyết được ban hành, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng; cụ thể hóa các quy định của luật, nghị định và các văn bản của bộ, ngành Trung ương, phù hợp với thực tiễn của địa phương, tạo cơ sở pháp lý và động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hoạt động giám sát được triển khai có trọng tâm, trọng điểm; hoạt động tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, qua đó duy trì mối liên hệ chặt chẽ với cử tri và củng cố niềm tin của nhân dân vào chính quyền các cấp.

Kỳ họp hôm nay là dấu mốc khép lại một nhiệm kỳ với nhiều nỗ lực và đổi mới, được tổ chức kết hợp giữa kỳ họp tổng kết và kỳ họp chuyên đề. Bên cạnh việc đánh giá toàn diện kết quả hoạt động trong 5 năm qua, kỳ họp còn xem xét, thảo luận 9 nghị quyết quan trọng, cấp thiết phát sinh trong thực tiễn, nhằm bảo đảm sự thông suốt, liên tục trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong thời kỳ mới.

Kỳ họp tổng kết của HĐND tỉnh Bắc Ninh.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đánh giá, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã đồng hành cùng UBND, Mặt trận Tổ quốc, các cấp đạt kết quả quan trọng, toàn diện. Trong lĩnh vực kinh tế, bình quân giai đoạn năm 2021 - 2025, tỉnh Bắc Ninh tăng trưởng với tốc độ gần 9%, trong đó năm 2025 đứng thứ 5 toàn quốc. Bắc Ninh thuộc nhóm địa phương dẫn đầu toàn quốc về thu hút FDI, nhiều công trình trọng điểm được khởi công.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh xã hội được bảo đảm, niềm tin của nhân dân được củng cố và tăng cường. HĐND tỉnh Bắc Ninh đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục đổi mới, tháo gỡ điểm nghẽn để phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu tiếp tục thực hiện sứ mệnh là đại biểu của cử tri, gắn chặt, mật thiết với người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị tỉnh Bắc Ninh thực hiện hiệu quả phương châm Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, đồng thời quán triệt sâu sắc, khẩn trương nghiên cứu, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Tỉnh Bắc Ninh tập trung quy hoạch, triển khai kế hoạch, đề án để tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp. Ảnh: Nguyễn Thắng

Đồng thời, tỉnh Bắc Ninh bám sát quy định của pháp luật, triển khai đồng bộ, bảo đảm thắng lợi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, làm cho bầu cử là ngày hội toàn dân, bầu đại biểu đủ đức, đủ tài.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của HĐND tỉnh, phát huy tinh thần sáng tạo, chuyên nghiệp, tăng thời gian thảo luận, gắn giám sát với trách nhiệm giải trình; tập huấn, nâng cao trình độ của đại biểu HĐND. Hoạt động của HĐND phải quán triệt sâu sắc và thực hiện thật tốt tư tưởng xuyên suốt văn kiện Đại hội XIV của Đảng lấy dân làm gốc, nhân dân là chủ thể, mục tiêu, động lực của phát triển.