Bí thư Ninh Bình yêu cầu rà soát, giải quyết vụ chuyển nhượng đất đai 30 năm chưa cấp sổ đỏ

TPO - Ngày 28/1, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 1/2026, lắng nghe và chỉ đạo giải quyết nhiều kiến nghị, phản ánh liên quan đến lĩnh vực đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Đáng chú ý, có trường hợp chuyển nhượng hơn 30 năm do vướng mắc chưa cấp được sổ đỏ.

Ông Đặng Xuân Phong - Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, trong buổi tiếp công dân. Ảnh: BNB.

Tại buổi tiếp công dân, một số hộ dân phản ánh, kiến nghị về việc chưa được cấp GCNQSDĐ đối với phần đất do UBND xã Liêm Phong (cũ) bán cho các hộ từ năm 1994. Theo phản ánh, trong quá trình sử dụng đất qua nhiều thời kỳ, một số hộ đã tự ý chuyển nhượng, mua bán đất cho người khác nhưng không thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý theo quy định, chủ yếu chỉ có giấy tờ mua bán viết tay.

Qua rà soát của cơ quan chức năng, hiện nay các hộ dân đang sử dụng đất ổn định, không phát sinh tranh chấp với các hộ liền kề. Tuy nhiên, trong số các trường hợp nêu trên, chỉ có hộ ông Nguyễn Phú Châu đủ điều kiện để được xem xét cấp GCNQSDĐ. Các hộ dân còn lại chưa đủ điều kiện do hồ sơ, giấy tờ pháp lý không đảm bảo theo quy định của pháp luật; bên cạnh đó, một phần diện tích đất đang vi phạm quy hoạch hành lang an toàn giao thông hoặc ranh giới thửa đất bị chồng lấn với đất của các hộ liền kề, cần tiếp tục được kiểm tra, xác minh và xử lý.

Cũng tại buổi tiếp công dân, đại diện 20 hộ dân thôn Bồng Lạng (xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam cũ), nay là thôn Kênh (xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình) kiến nghị cấp GCNQSDĐ đối với phần đất tái định cư được giao khi thực hiện Dự án xây dựng dây chuyền 2 Nhà máy xi măng Thành Thắng.

Đại diện một số hộ dân trong buổi làm việc. Ảnh: BNB.

Theo trình bày của các hộ dân, sau khi được giao đất tái định cư, các gia đình đã xây dựng nhà ở, sinh sống ổn định trong nhiều năm, quá trình sử dụng đất không phát sinh tranh chấp. Tuy nhiên, đến nay các hộ vẫn chưa được cấp GCNQSDĐ do còn vướng mắc liên quan đến một số thủ tục, hồ sơ pháp lý.

Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của công dân và báo cáo của các cơ quan chức năng, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong yêu cầu UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương rà soát toàn diện từng trường hợp cụ thể, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, trên cơ sở bảo đảm đúng quy định pháp luật, hài hòa quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Ông Phong nhấn mạnh, đối với những trường hợp đủ điều kiện, cần khẩn trương hoàn thiện thủ tục để cấp GCNQSDĐ, không để kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân; đồng thời kiên quyết xử lý, hướng dẫn khắc phục đối với các trường hợp chưa đủ điều kiện theo quy định.