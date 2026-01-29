Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bí thư Ninh Bình yêu cầu rà soát, giải quyết vụ chuyển nhượng đất đai 30 năm chưa cấp sổ đỏ

Minh Đức
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 28/1, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 1/2026, lắng nghe và chỉ đạo giải quyết nhiều kiến nghị, phản ánh liên quan đến lĩnh vực đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Đáng chú ý, có trường hợp chuyển nhượng hơn 30 năm do vướng mắc chưa cấp được sổ đỏ.

screen-shot-2026-01-28-at-211639.png
Ông Đặng Xuân Phong - Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, trong buổi tiếp công dân. Ảnh: BNB.

Tại buổi tiếp công dân, một số hộ dân phản ánh, kiến nghị về việc chưa được cấp GCNQSDĐ đối với phần đất do UBND xã Liêm Phong (cũ) bán cho các hộ từ năm 1994. Theo phản ánh, trong quá trình sử dụng đất qua nhiều thời kỳ, một số hộ đã tự ý chuyển nhượng, mua bán đất cho người khác nhưng không thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý theo quy định, chủ yếu chỉ có giấy tờ mua bán viết tay.

Qua rà soát của cơ quan chức năng, hiện nay các hộ dân đang sử dụng đất ổn định, không phát sinh tranh chấp với các hộ liền kề. Tuy nhiên, trong số các trường hợp nêu trên, chỉ có hộ ông Nguyễn Phú Châu đủ điều kiện để được xem xét cấp GCNQSDĐ. Các hộ dân còn lại chưa đủ điều kiện do hồ sơ, giấy tờ pháp lý không đảm bảo theo quy định của pháp luật; bên cạnh đó, một phần diện tích đất đang vi phạm quy hoạch hành lang an toàn giao thông hoặc ranh giới thửa đất bị chồng lấn với đất của các hộ liền kề, cần tiếp tục được kiểm tra, xác minh và xử lý.

Cũng tại buổi tiếp công dân, đại diện 20 hộ dân thôn Bồng Lạng (xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam cũ), nay là thôn Kênh (xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình) kiến nghị cấp GCNQSDĐ đối với phần đất tái định cư được giao khi thực hiện Dự án xây dựng dây chuyền 2 Nhà máy xi măng Thành Thắng.

screen-shot-2026-01-28-at-211716.png
Đại diện một số hộ dân trong buổi làm việc. Ảnh: BNB.

Theo trình bày của các hộ dân, sau khi được giao đất tái định cư, các gia đình đã xây dựng nhà ở, sinh sống ổn định trong nhiều năm, quá trình sử dụng đất không phát sinh tranh chấp. Tuy nhiên, đến nay các hộ vẫn chưa được cấp GCNQSDĐ do còn vướng mắc liên quan đến một số thủ tục, hồ sơ pháp lý.

Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của công dân và báo cáo của các cơ quan chức năng, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong yêu cầu UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương rà soát toàn diện từng trường hợp cụ thể, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, trên cơ sở bảo đảm đúng quy định pháp luật, hài hòa quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Ông Phong nhấn mạnh, đối với những trường hợp đủ điều kiện, cần khẩn trương hoàn thiện thủ tục để cấp GCNQSDĐ, không để kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân; đồng thời kiên quyết xử lý, hướng dẫn khắc phục đối với các trường hợp chưa đủ điều kiện theo quy định.

Minh Đức
#Vấn đề cấp sổ đỏ đất đai #Giải quyết tranh chấp đất đai lâu dài #Chính sách đất đai tại Ninh Bình #Kiến nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất #Quy trình và thủ tục cấp sổ đỏ #Vướng mắc pháp lý trong đất đai #Chính quyền địa phương xử lý đất đai #Quản lý đất đai và quy hoạch #Phản ánh của người dân về đất đai #Chương trình rà soát hồ sơ đất đai

Xem thêm

Cùng chuyên mục