Trung tướng Mai Hoàng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến Đại tá Lê Hãn

TPO - Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TPHCM, đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến Đại tá Lê Hãn (đảng viên sinh hoạt Đảng tại chi bộ khu phố 19, thuộc Đảng bộ phường Tân Sơn Hòa). Đại tá Lê Hãn từng giữ chức vụ Phó Cục trưởng, rồi quyền Cục trưởng Cục Kỹ thuật Quân khu 7.

Sáng 29/1, Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa, TPHCM tổ chức Lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng Đại tá Lê Hãn (đảng viên sinh hoạt Đảng tại chi bộ khu phố 19, thuộc Đảng bộ phường Tân Sơn Hòa). Đại tá Lê Hãn là con trai trưởng của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Tại buổi lễ, Trung tướng Mai Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM, trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đảng viên Lê Hãn.

Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TPHCM, trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Lê Hãn. Ảnh: Ngô Tùng

Đại tá Lê Hãn đón nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Trung tướng Mai Hoàng nhấn mạnh, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận của Đảng trước những đóng góp của đảng viên với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Trung tướng Mai Hoàng bày tỏ sự tri ân sâu sắc, gửi lời chúc sức khỏe đến đảng viên Lê Hãn, mong ông sống vui, sống khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng để thế hệ sau học tập.

Thay mặt gia đình, ông Lê Khánh Hưng - con trai Đại tá Lê Hãn, bày tỏ niềm vinh dự lớn lao khi bố ông được đón nhận danh hiệu cao quý trong khí thế mới ngay sau Đại hội XIV của Đảng.

Đại diện Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa, Chi bộ khu phố 19 thăm hỏi sức khỏe, tặng bức khánh, hoa chúc mừng đảng viên Lê Hãn.

Ông Lê Hãn sinh năm 1930, quê quán xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Ông tham gia cách mạng từ năm 1945, đến giai đoạn 1964 - 1976, ông lần lượt giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Xưởng máy bay, Phó trưởng Phòng kỹ thuật tên lửa, Trưởng phòng Kỹ thuật, Chỉ huy phó công trình Xây dựng Đảng Hồ Chí Minh thuộc Bộ Tư lệnh Phòng không không quân Hà Nội.

Năm 1976 - 1978, ông Lê Hãn giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục quản lý Xí nghiệp, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng. Năm 1978 - 1982, ông học Đảng cao cấp trường Nguyễn Ái Quốc, làm Cục trưởng Cục Đào tạo Huấn luyện, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng.

Năm 1982 - 1992, ông giữ chức vụ Phó Cục trưởng, rồi quyền Cục trưởng Cục Kỹ thuật Quân khu 7 và đến tháng 3/1991 thì nghỉ hưu.

Đại tá Lê Hãn đã được Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Quân công hạng Nhì, Huân chương Chiến công hạng Nhì.

Cùng ngày, Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TPHCM, đã đến dự lễ và trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đảng viên Nguyễn Thị Nguyệt (99 tuổi), sinh hoạt tại Chi bộ khu phố 37, phường Tân Bình. Bà Nguyễn Thị Nguyệt tham gia cách mạng từ năm 1945, tham gia công tác phụ nữ cứu quốc, từng nhiều lần bị địch bắt, tù đày.

Sau năm 1975, bà Nguyệt công tác tại địa phương sau đó nghỉ hưu và tiếp tục sinh hoạt đảng tại phường Tân Bình.

Giám đốc Công an TPHCM Mai Hoàng dự và trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến cụ Nguyễn Thị Nguyệt.