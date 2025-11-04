Ông Đỗ Văn Chiến làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội

TPO - Ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công, chỉ định làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội.

Sáng 4/11, Đảng ủy Quốc hội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - thôi tham gia Ban Bí thư khóa XIII, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Đỗ Văn Chiến tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định cho ông Đỗ Văn Chiến. Ảnh: Như Ý.



Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ tại buổi lễ, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng ông Đỗ Văn Chiến được Trung ương, Bộ Chính trị giao trọng trách mới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh việc điều động, phân công, chỉ định ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, chuẩn bị thật tốt cho việc tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Tổng Bí thư nêu rõ ông Đỗ Văn Chiến đã có quá trình tham gia cách mạng và trưởng thành từ hoạt động thực tiễn, từ cơ sở; đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác tập hợp, vận động quần chúng.

Ông Đỗ Văn Chiến đã tham gia Ban Chấp hành Trung ương nhiều khóa, tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cùng với Bộ Chính trị, Ban Bí thư tham gia lãnh đạo các mặt công tác của Đảng, của đất nước trong thời gian dài.

Tổng Bí thư nhấn mạnh việc điều động, phân công, chỉ định ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, góp phần làm cho Quốc hội ngày càng phát huy vai trò, vị thế trong hệ thống chính trị của đất nước ta, thực hiện hiệu quả hơn nữa việc thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng.

Tổng Bí thư mong muốn ông Đỗ Văn Chiến với cương vị, vị trí công tác mới sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất với các cán bộ trong Đảng ủy Quốc hội, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để lãnh đạo Quốc hội hoàn thành các nhiệm vụ công tác, tổ chức triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và các quyết sách của Quốc hội trong thời gian tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đỗ Văn Chiến bày tỏ xúc động được Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị trao quyết định phân công, chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội.

Ông Đỗ Văn Chiến chia sẻ, đây vừa là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm mới, bản thân phải nỗ lực phấn đấu hoàn thành thật tốt.

Ông Đỗ Văn Chiến khẳng định sẽ không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, hoàn thiện phương pháp công tác, đoàn kết, tận tụy, hết lòng hết sức cùng với Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn thành thật tốt mọi nhiệm vụ của cơ quan.

Ông Đỗ Văn Chiến sinh năm 1962, quê tỉnh Tuyên Quang. Ông là người dân tộc Sán Dìu. Ông Đỗ Văn Chiến có trình độ chuyên môn đại học nông nghiệp chuyên ngành trồng trọt; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông Đỗ Văn Chiến là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII (từ tháng 5/2024); Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV.

Trước khi được điều động, phân công, chỉ định làm Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội, ông có thời gian dài công tác tại tỉnh Tuyên Quang (cũ), từng giữ các chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Sau đó ông được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2010-2015.

Từ tháng 2/2015 đến tháng 4/2016, ông là Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Từ tháng 4/2016 đến tháng 3/2021, ông là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Từ tháng 3/2021 đến tháng 4/2021, ông là Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam.

Từ tháng 4/2021, ông là Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Từ tháng 2/2025, ông là Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.