Cận cảnh trường học hiện đại bậc nhất vùng biên giới Điện Biên sắp khánh thành

TPO - Sau 151 ngày thi công liên tục, Trường liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở Si Pa Phìn (tỉnh Điện Biên) đã hoàn thiện, sẵn sàng khánh thành vào ngày 31/1.
Trong khuôn viên nhà trường, 200 cây xanh được trồng mới, cùng hệ thống cỏ, cây cảnh, cây bóng mát, cây ăn quả và các hạng mục cảnh quan phụ trợ được Tổng Công ty Thương mại và Xây dựng số 6 - đơn vị thi công - chủ động bổ sung, góp phần hoàn thiện không gian và nâng cao môi trường học tập. Trong ảnh: Cờ Đảng, Cờ Tổ quốc và dòng chữ “Trường Si Pa Phìn” được tạo hình từ hệ thống cỏ và cây cảnh trong khuôn viên nhà trường.
Hệ thống hành lang, cầu thang trong khu lớp học được hoàn thiện, bảo đảm an toàn cho học sinh trong quá trình sử dụng.
Giáo viên và học sinh Trường liên cấp Si Pa Phìn tham quan công trình, trải nghiệm không gian học tập, mong chờ ngày chính thức giảng dạy và học tập tại đây.
Trường phổ thông nội trú liên cấp Si Pa Phìn, Điện Biên là dự án hoàn thành đầu tiên trong chiến dịch xây dựng 248 trường học cho các xã biên giới, triển khai theo Thông báo số 81 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 298 của Chính phủ, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong việc nâng cao dân trí, đảm bảo an sinh xã hội vùng biên giới. Ngày 27/7/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác trung ương trực tiếp dự Lễ khởi công trường liên cấp Si Pa Phìn. Tại buổi lễ, Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Đây là công trình của lòng dân, vì tương lai con em chúng ta, không được chậm trễ, dàn trải”.