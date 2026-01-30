Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cận cảnh trường học hiện đại bậc nhất vùng biên giới Điện Biên sắp khánh thành

Xuân Tư - Thành Đạt

TPO - Sau 151 ngày thi công liên tục, Trường liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở Si Pa Phìn (tỉnh Điện Biên) đã hoàn thiện, sẵn sàng khánh thành vào ngày 31/1.

1.jpg
Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp﻿ Tiểu học - Trung học cơ sở Si Pa Phìn nằm tại xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên, có tổng mức đầu tư 220 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của thành phố Hà Nội và vốn xã hội hóa. Công trình có quy mô 31 phòng học tiêu chuẩn, khu nội trú, các phòng học bộ môn, nhà đa năng, thư viện, bể bơi và hệ thống sân thể thao đồng bộ, đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt cho hơn 1.000 học sinh.
z7479775897135-e6b7526c40a24672522e91ead313a19e.jpg
Với tổng diện tích xây dựng 65.644m2, công trình hiện lên khang trang, hiện đại ngay giữa núi rừng Tây Bắc.
z7480616555719-f3d51379be0e269aac1ad4fa88f595fd.jpg
Cổng trường vững chãi với tấm biển nền đỏ, chữ vàng nổi bật.
z7480616496563-f9becf9bf4dce33e01cbd00844302dab.jpg
Tượng Bác Hồ được đặt trang trọng tại khuôn viên nhà trường.
z7479775815131-2c8e2282ec6f477f297424df0e779064.jpg
z7480616474241-d6fd659e54ec80d37e451d2385dc0b5d.jpg
Trong khuôn viên nhà trường, 200 cây xanh được trồng mới, cùng hệ thống cỏ, cây cảnh, cây bóng mát, cây ăn quả và các hạng mục cảnh quan phụ trợ được Tổng Công ty Thương mại và Xây dựng số 6 - đơn vị thi công - chủ động bổ sung, góp phần hoàn thiện không gian và nâng cao môi trường học tập. Trong ảnh: Cờ Đảng, Cờ Tổ quốc và dòng chữ “Trường Si Pa Phìn” được tạo hình từ hệ thống cỏ và cây cảnh trong khuôn viên nhà trường.
z7480616490064-97a9920bd25be9e9c44b738a93907e44.jpg
z7480616541609-b3876f0c712ad5ebc4d5121764fe3dcf.jpg
Hệ thống hành lang, cầu thang trong khu lớp học được hoàn thiện, bảo đảm an toàn cho học sinh trong quá trình sử dụng.
z7480616527555-5b0802e16891c7584138ad393b3d2a8d.jpg
Những dãy nhà mới dần hoàn thiện, tạo diện mạo khang trang cho nền giáo dục ở biên giới.
z7480628089060-23996f36032726ff952cba2cd484f285.jpg
Khu học tập có 31 phòng học tiêu chuẩn (15 phòng tiểu học, 16 phòng trung học cơ sở) và 14 phòng học bộ môn. Khu nội trú được đầu tư đồng bộ với 120 phòng ở cho học sinh và 15 phòng công vụ cho giáo viên. Cùng với nhà hiệu bộ, thư viện, phòng tư vấn học đường, nhà ăn và hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, công trình hình thành quần thể giáo dục hiện đại, đồng bộ giữa vùng biên giới còn nhiều khó khăn.
z7480616473661-38f34664ac53e14473563ddf6de2f927.jpg
Hệ thống sân chơi, sân tập và các công trình phụ trợ được hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu học tập, rèn luyện thể chất cho học sinh.
z7480616442510-21a581621aba4329abfc91d4865b651b.jpg
z7480616537148-8669676e6c18cd37d84cc514310416b1.jpg
Giáo viên và học sinh Trường liên cấp Si Pa Phìn tham quan công trình, trải nghiệm không gian học tập, mong chờ ngày chính thức giảng dạy và học tập tại đây.
z7479775682435-a3bca02f6f9f626d8ac1dbb2616e613c.jpg
Theo lãnh đạo Công ty Xây dựng và Thương mại số 6 - đơn vị thi công công trình, công trình được tổ chức thi công liên tục trong 151 ngày trong đó có 46 ngày là cao điểm mùa mưa Tây Bắc và ảnh hưởng liên tiếp 3 cơn bão. Địa hình hiểm trở, giao thông chia cắt, điều kiện vận chuyển vật tư, thiết bị vô cùng khó khăn đã tạo áp lực rất lớn đối với công tác tổ chức thi công, bảo đảm an toàn và tiến độ. Bên cạnh đó, công tác tuyển chọn, huy động nhân lực cho công trường vùng sâu, vùng xa là một nhiệm vụ đặc biệt khó khăn
z7482307909160-c50247dcc18ef84832dd7f553225fcbc.jpg
Để khắc phục những khó khăn, Ban lãnh đạo công ty trực tiếp bám sát hiện trường, chỉ đạo thi công. Thời điểm cao điểm, hơn 1.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân được huy động, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”﻿. Đáng chú ý, phần lớn lao động là đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương, họ coi đây không chỉ là công trình xây dựng mà còn là ngôi trường cho tương lai con em mình nên mọi người đều dốc sức thi công.
z7480616486070-c1ea435a1b015d00df28356c0c42c82e.jpg
Công tác chuẩn bị cho lễ khánh thành vào ngày 31/1 cũng đã cơ bản hoàn tất.

Trường phổ thông nội trú liên cấp Si Pa Phìn, Điện Biên là dự án hoàn thành đầu tiên trong chiến dịch xây dựng 248 trường học cho các xã biên giới, triển khai theo Thông báo số 81 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 298 của Chính phủ, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong việc nâng cao dân trí, đảm bảo an sinh xã hội vùng biên giới. Ngày 27/7/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác trung ương trực tiếp dự Lễ khởi công trường liên cấp Si Pa Phìn. Tại buổi lễ, Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Đây là công trình của lòng dân, vì tương lai con em chúng ta, không được chậm trễ, dàn trải”.

Xuân Tư - Thành Đạt
