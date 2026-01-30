Cận cảnh trường học hiện đại bậc nhất vùng biên giới Điện Biên sắp khánh thành

Trường phổ thông nội trú liên cấp Si Pa Phìn, Điện Biên là dự án hoàn thành đầu tiên trong chiến dịch xây dựng 248 trường học cho các xã biên giới, triển khai theo Thông báo số 81 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 298 của Chính phủ, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong việc nâng cao dân trí, đảm bảo an sinh xã hội vùng biên giới. Ngày 27/7/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác trung ương trực tiếp dự Lễ khởi công trường liên cấp Si Pa Phìn. Tại buổi lễ, Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Đây là công trình của lòng dân, vì tương lai con em chúng ta, không được chậm trễ, dàn trải”.