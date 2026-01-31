Cháy lớn ở Củ Chi, khói đen bốc cao hàng chục mét

TPO - Một bãi đất trống ven đường Phan Văn Khải, xã Củ Chi, TPHCM được quây tôn, bên trong chứa nhiều máy móc và vật dụng phục vụ xây dựng đã bốc cháy vào sáng 31/1. Chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy lan nhanh, cột khói đen cao hàng chục mét, có thể quan sát từ xa.

Sáng 31/1, một vụ cháy lớn xảy ra tại bãi đất trống chứa máy móc, thiết bị trên địa bàn xã Củ Chi, TPHCM, khiến cột khói đen bốc cao, nhiều người dân hoảng hốt.

Clip vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại bãi đất trống ven đường Phan Văn Khải, khu vực được quây tôn, bên trong chứa nhiều máy móc và vật dụng phục vụ xây dựng. Chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy lan nhanh, cột khói đen cao hàng chục mét, có thể quan sát từ xa.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ TPHCM đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa. Đến khoảng hơn 10 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Hình ảnh đám cháy ngùn ngụt, khói đen bốc cao cả chục mét.

Theo ghi nhận ban đầu, không có thương vong về người. Tuy nhiên, máy móc, thiết bị bên trong bãi đất trống đã bị lửa thiêu rụi, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy và làm rõ trách nhiệm các bên liên quan.