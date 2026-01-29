Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

[Clip] Xe bồn bê tông ở TPHCM xả nước thải xuống đường gây bức xúc

Nguyễn Dũng
TPO - Ngày 29/1, cơ quan chức năng TPHCM đang làm rõ nội dung một video clip lan truyền trên mạng xã hội ghi cảnh một xe bồn trộn bê tông xả chất thải xuống mặt đường tại khu vực xã Bà Điểm gây bức xúc dư luận.

Ngày 29/1, thông tin từ Đội Cảnh sát Giao thông (CSGT) An Lạc – Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã nắm được nội dung phản ánh từ đoạn video clip và đang phối hợp xác minh, mời tài xế điều khiển xe bồn liên quan lên làm việc để làm rõ hành vi và xử lý theo quy định.

Clip xe bồn bê tông xả nước thải xuống đường gây bức xúc.

Sự việc được cho là xảy ra vào chiều 26/1 trên đường Đặng Công Bỉnh, đoạn gần giao lộ Nguyễn Văn Bứa (xã Bà Điểm). Hình ảnh từ clip cho thấy xe bồn mang biển kiểm soát 62C-100.xx trong quá trình lưu thông đã xả nước bẩn từ bồn chứa xuống mặt đường, kéo dài khoảng hơn 5 m, khiến nhiều người đi đường bức xúc

Thời điểm xảy ra sự việc có nhiều học sinh đi bộ và người dân điều khiển xe máy lưu thông trên đoạn đường này. Nước thải từ xe bồn chảy mạnh suýt văng trúng những người xung quanh.

Hình ảnh xe bồn bê tông vừa đi vừa xả thải xuống đường suýt trúng vào người đi xe máy.

Đội CSGT An Lạc cho biết các bước xác minh đang được khẩn trương thực hiện nhằm làm rõ trách nhiệm tài xế và đơn vị chủ phương tiện để xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo pháp luật.

Nguyễn Dũng
