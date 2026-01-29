Lâm Đồng khẩn cấp sửa chữa, khắc phục 4 đoạn tuyến quốc lộ bị hư hỏng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Trước tình trạng sạt lở, lún nứt và hư hỏng nghiêm trọng do mưa lũ gây ra, tỉnh Lâm Đồng đã ban hành loạt lệnh xây dựng công trình khẩn cấp trên 4 tuyến quốc lộ trọng yếu.

Ngày 28/1, ông Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký 5 quyết định ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp nhằm khắc phục sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng trên các tuyến quốc lộ 20, 27, 27C và 28 do thiên tai gây ra.

Trong số các tuyến được xử lý khẩn cấp, quốc lộ 28 đoạn qua xã Sơn Điền (thuộc đèo Gia Bắc) được đánh giá là hư hỏng nặng nhất. Tại đây xuất hiện hàng loạt điểm sạt lở taluy dương, taluy âm và lún nứt nền đường.

image-34.jpg
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng kiểm tra hiện trường sạt lở trên quốc lộ 20.

Theo quyết định, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng tổ chức sửa chữa khẩn cấp đoạn Km43+500-Km60+000 quốc lộ 28 với tổng kinh phí khoảng 70 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Đáng chú ý, đoạn từ Km45 đến Km48+400 được xác định là khu vực đặc biệt nguy hiểm khi taluy âm trượt sâu, nền đường lún nứt kéo dài; nhiều đoạn cong gắt buộc phải xây dựng kè bê tông, mở rộng nền đường và xử lý đồng thời cả taluy dương lẫn âm.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật như xây kè bê tông cốt thép, kè rọ đá, mở rộng tuyến về phía taluy dương, xử lý lún nứt nền đường và thay thế hộ lan hư hỏng. Riêng trên quốc lộ 28, tỉnh cũng phê duyệt khắc phục hậu quả thiên tai tại đoạn Km40+000 - Km42+664 và cầu Lăng với kinh phí 3,5 tỷ đồng.

Ngoài quốc lộ 28, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng ban hành lệnh xây dựng khẩn cấp đối với quốc lộ 20 (đoạn qua khu vực Đà Lạt) với kinh phí 10 tỷ đồng; quốc lộ 27 (đoạn qua cầu Đơn Dương) 2,5 tỷ đồng và quốc lộ 27C khoảng 18 tỷ đồng. Theo đó, các hạng mục tập trung xử lý sạt lở taluy, khôi phục mặt đường, hệ thống thoát nước và hoàn thiện các công trình bảo đảm an toàn giao thông.

Thái Lâm
#Lâm Đồng #sạt lở #quốc lộ 28 #xây dựng khẩn cấp #quốc lộ 20 #quốc lộ 27 #quốc lộ 27C

