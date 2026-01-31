Thủ tướng: Giao việc lớn, việc khó, việc đột phá cho doanh nghiệp

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng tình xây dựng cơ chế giao nhiệm vụ, giao việc lớn, việc khó, việc đột phá cho doanh nghiệp, điều này thể hiện lòng tin, tinh thần kiến tạo, sự đánh giá, quan tâm, trách nhiệm với doanh nghiệp.

"5 thông" và "5 tiên phong"

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần này khi chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, sáng 31/1.

Tại phiên họp, các đại biểu thảo luận, thống nhất đánh giá những kết quả nổi bật năm 2025 trong triển khai Nghị quyết số 68. Theo đó, nhận thức về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã có bước chuyển biến rõ rệt, không chỉ trong cộng đồng doanh nghiệp mà ngay trong đội ngũ cán bộ, công chức các cấp.

Những kết quả triển khai Nghị quyết số 68 đã tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế. Đáng lưu ý, năm 2025, cả nước có gần 297.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, đây là mức kỷ lục, tăng gần 27,4% so với năm 2024…

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: VGP

Bên cạnh các kết quả đạt được, việc triển khai Nghị quyết số 68 còn một số hạn chế, khó khăn như vẫn còn một số nhiệm vụ chưa hoàn thành đúng thời hạn, đòi hỏi các cơ quan liên quan phải tiếp tục nỗ lực hoàn thành dứt điểm trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, khu vực kinh tế tư nhân cũng phải tăng trưởng 2 con số, với phương châm "Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, địa phương đồng hành, đất nước phát triển, nhân dân hạnh phúc".

Trên tinh thần đó, người đứng đầu Chính phủ cho biết, Nhà nước sẽ thực hiện "5 thông": Thể chế, thủ tục thông thoáng; hạ tầng đồng bộ và thông suốt; con người và quản trị thông minh; nguồn lực cho doanh nghiệp tư nhân phải được khơi thông; khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp phải được chia sẻ, cảm thông.

Đối với doanh nghiệp, Thủ tướng đề nghị “5 tiên phong”, trong đó có tiên phong đổi mới sáng tạo; tiên phong trong đào tạo nguồn nhân lực, tạo việc làm, sinh kế cho người dân và an sinh xã hội...

Doanh nghiệp lớn tham gia dẫn dắt

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đồng tình xây dựng cơ chế giao nhiệm vụ, giao việc lớn, việc khó, việc đột phá cho doanh nghiệp, điều này thể hiện lòng tin, tinh thần kiến tạo, sự đánh giá, quan tâm, trách nhiệm với doanh nghiệp. Đồng thời, tiếp tục tích cực giải quyết các dự án tồn đọng kéo dài.

Lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính rà soát tổng thể các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của khu vực kinh tế tư nhân, đề xuất các nhiệm vụ nhằm đảm bảo thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Trong khi đó, Bộ Công Thương được giao tổng kết thực tiễn, đánh giá đầy đủ các chương trình, đề án về phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; khẩn trương trình Đề án vươn ra thị trường quốc tế Go Global trong tháng 2/2026.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, năm sau cắt giảm ít nhất 30% so với năm trước, xây dựng cơ sở dữ liệu "Đúng – Đủ - Sạch – Sống – Thống nhất – Dùng chung" để giảm chi phí, thời gian cho người dân và doanh nghiệp.

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng đề nghị các doanh nghiệp lớn tham gia dẫn dắt, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp nhỏ hỗ trợ các hộ kinh doanh; làm để doanh nghiệp nhỏ thành doanh nghiệp trung bình, doanh nghiệp trung bình thành doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp lớn thành doanh nghiệp đa quốc gia.