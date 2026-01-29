Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự tỉnh Cao Bằng

Luân Dũng
TPO - Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND Cao Bằng, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đối với bà Hà Nhật Lệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 28/1 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND Cao Bằng nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Hà Nhật Lệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 40 (chuyên đề), HĐND tỉnh Cao Bằng đã miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với bà Hà Nhật Lệ. Đồng thời, bầu bà Hà Nhật Lệ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Bà Hà Nhật Lệ sinh năm 1975, tại xã Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng; trình độ Cao cấp lý luận chính trị; Thạc sĩ Quản lý công, Cử nhân báo chí.

Trước khi được bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bà Lệ từng kinh qua các chức vụ: Bí thư Huyện ủy Bảo Lạc (cũ), Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cao Bằng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Luân Dũng
