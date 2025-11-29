Thủ tướng phê chuẩn nhân sự mới tại các tỉnh Khánh Hòa, Hà Tĩnh và TP Huế

TPO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành các quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND 2 tỉnh Hà Tĩnh, Khánh Hòa và thành phố Huế.

Cụ thể, đối với tỉnh Hà Tĩnh, tại Quyết định số 2616 ngày 29/11, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phan Thiên Định, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phan Thiên Định sinh ngày 10/12/1971, quê quán phường Thuận An, thành phố Huế; trình độ: Thạc sĩ Quản lý hành chính công, cử nhân Kinh tế, cử nhân Luật;

Ngày 18/11/2025, HĐND tỉnh Hà Tĩnh bầu ông Phan Thiên Định, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng thời, tại Quyết định số 2615 ngày 29/11, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Võ Trọng Hải. Trước đó, ông Hải đã được phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn.

Đối với thành phố Huế, tại Quyết định số 2618 ngày 29/11, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Khắc Toàn sinh ngày 19/4/1970, quê tỉnh Khánh Hòa; trình độ: Cử nhân Luật tư pháp, Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước.

Trước đó, ngày 18/11/2025, HĐND thành phố Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bầu ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đồng thời, tại Quyết định số 2617 ngày 29/11/2025, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Phan Thiên Định.

Đối với tỉnh Khánh Hòa, tại Quyết định số 2626 ngày 29/11, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Phong sinh năm 1974, quê quán xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình; trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị kinh doanh tổng hợp; Học vị: Thạc sĩ Kinh tế.

Ngày 19/11/2025, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tiến hành bầu và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Phong - Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đồng thời, tại Quyết định số 2621 ngày 29/11, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Khắc Toàn.