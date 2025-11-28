Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự để chính quyền cấp xã đảm đương nhiệm vụ mới

TPO - Để cấp xã đảm đương được nhiệm vụ lập và phê duyệt quy hoạch, đại biểu Quốc hội đề nghị có giải pháp để hoàn thiện điều kiện về tổ chức bộ máy, nhân sự, năng lực của chính quyền cấp xã.

Tránh tình trạng manh mún quy hoạch

Nội dung phân cấp, phân quyền về quy hoạch là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm, khi thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, chiều 28/11.

Đề cập đến vấn đề phân quyền, phân cấp trong lập và phê duyệt quy hoạch, đại biểu Thạch Phước Bình (Vĩnh Long) nói, luật hiện hành phân định khá rõ thẩm quyền giữa Trung ương và địa phương, nhưng vẫn còn cứng nhắc, khiến nhiều quy hoạch cấp thấp bị kéo dài thủ tục.

2811qh3.jpg
Đại biểu Thạch Phước Bình. Ảnh: Như Ý

Từ đó, ông Bình đồng tình với dự thảo luật vì đã đẩy mạnh phân cấp, phân quyền từ UBND cấp tỉnh về UBND cấp xã, cho phép cấp xã được lập, phê duyệt một số loại quy hoạch chi tiết. Tuy nhiên, đại biểu lưu ý, phân quyền mạnh phải đi kèm với cơ chế điều phối, tránh tình trạng manh mún quy hoạch và không đồng bộ.

Cùng mối quan tâm, đại biểu Nguyễn Thị Sửu (Thành phố Huế) nhìn nhận, việc quy định UBND cấp xã được phê duyệt quy hoạch chung, thể hiện bước tiến trong phân cấp. Song, nữ đại biểu còn băn khoăn vì chưa quy định yêu cầu thẩm định trước khi phê duyệt, chưa có cơ chế giám sát của cấp tỉnh. Điều đó dễ xảy ra xung đột với quy hoạch cấp cao hơn nếu xã phê duyệt mà không tham chiếu.

Từ đó, bà Sửu đề nghị xác định rõ điều kiện phân cấp cho xã, như có bộ máy chuyên môn, nhân sự có chứng chỉ hành nghề, có hạ tầng số phục vụ công tác quy hoạch; bổ sung quy định cơ quan chuyên môn cấp tỉnh phải thẩm định trước khi xã phê duyệt.

Cùng với đó, đại biểu cũng lưu ý bổ sung quy định UBND cấp tỉnh phải đánh giá năng lực ở xã trước khi phân quyền; chịu trách nhiệm pháp lý nếu quy hoạch xã vi phạm quy hoạch cấp cao hơn.

Không để cán bộ lúng túng dẫn tới chậm tiến độ

2811qh1.jpg
Đại biểu Nguyễn Thị Sửu. Ảnh: Như Ý

Nêu ý kiến về việc này, đại biểu Phạm Văn Hoà (Đồng Tháp) cũng thống nhất giao cấp xã lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Tuy nhiên, theo ông Hoà, phải thực hiện trên cơ sở quy hoạch chung của tỉnh.

Trước tình trạng đội ngũ cán bộ cấp xã hiện nay thiếu và yếu, ông Hoà đề nghị có sự hỗ trợ tích cực của cấp tỉnh, đặc biệt về cán bộ chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ này. Nếu để xã tự thực hiện phê duyệt, thẩm định hoặc thuê tư vấn, sẽ rất khó khăn.

Trong khi đó, để phù hợp với năng lực của đội ngũ cán bộ cấp xã, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (TPHCM) đề nghị xem xét, bổ sung điều kiện phân cấp gắn với năng lực cơ quan chuyên môn và chế độ tập huấn bắt buộc. Theo ông, nếu không được quy định rõ, cấp xã sau khi sáp nhập rất dễ bị lúng túng, dẫn tới quy hoạch chậm tiến độ hoặc không bảo đảm chất lượng.

Trước những băn khoăn kể trên, đại biểu Triệu Thị Ngọc Diễm (Cần Thơ) đề nghị có giải pháp để UBND cấp xã và các đơn vị có liên quan hoàn thiện điều kiện về tổ chức bộ máy, nhân sự, năng lực của chính quyền cấp xã. Theo bà, cần thiết phải giao đơn vị chuyên môn hướng dẫn để công tác phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch chung cấp xã đảm bảo theo quy định.

Luân Dũng
