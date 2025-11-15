Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu đô thị XB-5 thuộc 4 xã phía Bắc

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu đô thị XB-5, tỷ lệ 1/2000. Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có diện tích khoảng 3.971 ha, thuộc địa bàn 4 xã phía Bắc Thủ đô là Nội Bài, Quang Minh, Sóc Sơn và Phúc Thịnh.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu đô thị XB-5, tỷ lệ 1/2000 thuộc các xã Nội Bài, Sóc Sơn, Quang Minh, Phúc Thịnh (Hà Nội).

Theo đó, quy mô diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 3.971 ha. Phía Bắc giáp ranh giới phân khu đô thị phía Tây Vành đai 4 – phân đoạn 1 (Bắc sông Hồng), E3 và đất nông nghiệp xã Nội Bài; Phía Nam giáp phân khu đô thị E1-3, E2-3 và đường Vành đai 3; Phía Đông giáp phân khu đô thị XB-4; Phía Tây giáp phân khu đô thị giáp ranh giới phân khu đô thị phía Tây Vành đai 4– phân đoạn 1 (Bắc sông Hồng).

socson-1-1763116925595101741991-0-16-168-285-crop-17631169293291020075174.jpg
Bản đồ khu vực nghiên cứu quy hoạch

Về tính chất, khu vực nghiên cứu lập quy hoạch là vùng đệm xanh giới hạn sự phát triển giữa đô thị Đông Anh, Mê Linh và đô thị Sóc Sơn-trước đây; là hành lang du lịch ven sông Cà Lồ, làng xóm truyền thống, tiểu thủ công nghiệp làng nghề và một số khu ở sinh thái mật độ thấp; là trung tâm dịch vụ cảng hàng không, dịch vụ thương mại, Logistics và trung chuyển hàng hóa quốc tế; đầu mối về giao thông đường hàng không của quốc gia và vùng…

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch phân khu đô thị có các chức năng sử dụng đất chính như: Đất đơn vị ở, đất dịch vụ công cộng đô thị; đất hạ tầng đầu mối kết hợp phát triển chức năng đô thị theo mô hình TOD; đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị; đất du lịch; đất hạ tầng kỹ thuật khác cấp đô thị; đất cụm công nghiệp; đất cây xanh chuyên dụng…

Đơn vị được giao tổ chức lập quy hoạch là Ban quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc (Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội).

UBND thành phố giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc tổ chức kiểm tra xác nhận Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu đô thị XB-5, tỷ lệ 1/2.000 phù hợp với quyết định phê duyệt của UBND thành phố.

Ban quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc (Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội) chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, tài liệu; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, UBND các xã Nội Bài, xã Sóc Sơn, xã Quang Minh, Phúc Thịnh tiến hành nghiên cứu triển khai theo quy định hiện hành.

Thanh Hiếu
