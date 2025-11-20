Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Google News

Hà Nội: Duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết khu đô thị mới rộng hơn 26ha

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND TP. Hà Nội ban hành quyết định phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới G19, tỷ lệ 1/500, thuộc địa giới hành chính xã Thiên Lộc, với diện tích khu đất nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 26,1ha, quy mô dân số 5.332 người.

Theo đó, khu đất nghiên cứu thuộc địa giới hành chính xã Thiên Lộc (Hà Nội), phía Bắc giáp thôn Đoài và thôn Đông, phía Nam giáp đường Quốc lộ 5 kéo dài (đường Hoàng Sa), phía Tây trùng chỉ giới đường đỏ tuyến đường liên khu vực quy hoạch có mặt cắt 40m, phía Đông trùng chỉ giới đường đỏ tuyến đường liên khu vực quy hoạch có mặt cắt 40m.

Diện tích đất nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 261.031m2 (26,1ha). Trong đó, các chức năng sử dụng đất gồm: Đất nhà ở (gồm đất nhà ở liền kề, nhà ở biệt thự, nhà ở chung cư); đất trường Mầm non; đất nhà văn hóa; đất cây xanh đơn vị; đất thương mại dịch vụ; Đất cây xanh chuyên dụng; đất mặt nước – hồ; đường giao thông, bãi đỗ xe…

Theo quy hoạch, khu đất nghiên cứu có quy mô dân số khoảng 5.332 người.

thien-loc-7.jpg
Khu đô thị mới G19 rộng hơn 26ha thuộc địa giới hành chính xã Thiên Lộc, Hà Nội

UBND TP. Hà Nội cho biết, quy hoạch nhằm cụ thể hóa định hướng Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 và Quy hoạch phân khu đô thị N4, tỷ lệ 1/5000 đã được phê duyệt. Xây dựng một khu đô thị mới khang trang, hiện đại; khớp nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu vực.

Quy hoạch chi tiết được duyệt là cơ sở pháp lý để triển khai lập dự án đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

UBND TP. Hà Nội giao Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Trung Yên chịu trách nhiệm về pháp lý tổ chức lập, chất lượng, số liệu, tính chính xác, tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống bản vẽ, thuyết minh, quy định quản lý.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức kiểm tra, xác nhận hồ sơ, lưu trữ hồ sơ đồ án quy hoạch theo quy định.

UBND xã Thiên Lộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức công bố công khai Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới G19, tỷ lệ 1/500 được duyệt để các tổ chức, cơ quan có liên quan và nhân dân được biết, thực hiện; đồng thời, hướng dẫn và kiểm tra và xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Thanh Hiếu
#Xã Thiên Lộc #Hà Nội #Quy hoạch chi tiết #đồ án

