Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Nhân sự mới 3 tỉnh Quảng Trị, Đồng Tháp, Vĩnh Long

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thủ tướng Chính phủ ban hành các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 3 tỉnh Quảng Trị, Đồng Tháp, Vĩnh Long.

Cụ thể, đối với tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng Chính phủ có quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Hồng Vinh sinh năm 1974, quê ở xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, nay là xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý khoa học công nghệ.

Ông Lê Hồng Vinh từng giữ các chức vụ: Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nghệ An; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

2711qtri.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh.

Tại Quyết định số 2592, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị.

Ông Lê Văn Bảo 56 tuổi, quê xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị; trình độ: Thạc sĩ Kinh tế chính trị, cao cấp lý luận chính trị.

Đối với tỉnh Đồng Tháp, tại Quyết định số 2595, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phạm Thành Ngại sinh ngày 20/8/1971, quê quán ở tỉnh Cà Mau; trình độ: Thạc sĩ Luật kinh tế, cử nhân Luật. Ông Phạm Thành Ngại từng là Bí thư Huyện ủy Năm Căn, Cà Mau; Bí thư Thành ủy Thành phố Cà Mau; Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau…

Đối với tỉnh Vĩnh Long, tại Quyết định số 2598, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Trí Quang, sinh năm 1977, quê tỉnh Đồng Tháp, có trình độ Kỹ sư kỹ thuật công trình, Thạc sĩ Xây dựng công trình giao thông, Thạc sĩ Quản lý kinh tế.

Ông Trần Trí Quang từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại tỉnh Đồng Tháp như: Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bí thư Thành ủy Sa Đéc (cũ); Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Luân Dũng
#nhân sự #Quảng Trị #Đồng Tháp #Vĩnh Long #Chủ tịch #Phó Chủ tịch #Thủ tướng #Ông Lê Hồng Vinh #Ông Phạm Thành Ngại #Ông Trần Trí Quang

Xem thêm

Cùng chuyên mục