Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự các tỉnh, thành phố

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch Quốc hội đã ký ban hành các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn ông Võ Văn Hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long, Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bến Tre giữ chức Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV.

Trong thời gian giữ chức Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, ông Võ Văn Hội được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,20.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: QH

Tại Hà Tĩnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 29/10.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phê chuẩn kết quả bầu bà Nguyễn Thị Việt Hà, Ủy viên Ban Chấp Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thượng Đức, đại biểu HĐND tỉnh giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026, kể từ ngày 29/10.

Tại Hải Phòng, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy, đại biểu HĐND thành phố giữ chức Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 26/10.

Tại tỉnh Phú Thọ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ, đại biểu HĐND tỉnh giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 28/10.