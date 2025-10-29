Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Phê chuẩn ông Phan Thiên Định giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế

Luân Dũng
TPO - Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phan Thiên Định.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, tại Quyết định số 2403/QĐ-TTg ngày 29/10, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phan Thiên Định, Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030.

2910huens.jpg
Ông Phan Thiên Định (thứ hai từ trái sang). Ảnh: TP

Ngày 17/10, HĐND thành phố Huế đã tín nhiệm bầu ông Phan Thiên Định giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế, nhiệm kỳ 2021–2026.

Ông Phan Thiên Định sinh ngày 10/12/1971; quê quán phường Thuận An, thành phố Huế. Ông có trình độ Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật, Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Phan Thiên Định có nhiều năm công tác trong lĩnh vực thanh tra, kế hoạch và đầu tư, từng đảm nhiệm các chức vụ quan trọng tại tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ) như: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Huế (cũ)...

Đồng thời, tại Quyết định số 2402/QĐ-TTg ngày 29/10, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Văn Phương.

Các Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 29/10/2025.

Luân Dũng
