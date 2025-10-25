Công bố Quyết định phê chuẩn ông Vũ Đình Quang làm Phó Chủ tịch tỉnh Cao Bằng

TPO - Chiều 24/10, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Trong đó, trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt ở địa phương.

Tại đây, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng trao quyết định chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Đình Quang (thứ hai, từ trái sang). Ảnh: CB



Đồng thời, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Quế, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng. Điều động bà Phạm Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh đến công tác tại Thanh tra tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh; điều động bà Tô Thị Trang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đến công tác tại Sở Ngoại vụ tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh; điều động ông Vi Trần Thùy, Giám đốc Ban Quản lý công viên địa chất Non nước Cao Bằng, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đến công tác tại Sở Ngoại vụ tỉnh để tiếp nhận vào làm công chức và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh. Bổ nhiệm bà Đàm Thu Liễu, Trưởng phòng Quản lý Thương mại, Sở Công thương giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh; bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hiến, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh; bổ nhiệm bà Vi Thị Thúy Huê, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh. Tiếp nhận vào làm công chức đối với ông Vi Ngọc Dương, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Khai thác dịch vụ hạ tầng khu kinh tế, trực thuộc Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh.

Các cán bộ được điều động, bổ nhiệm nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo tỉnh Cao Bằng. Ảnh: CB

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa tin tưởng trên cương vị mới, các cán bộ vừa được điều động, bổ nhiệm sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, tinh thần chủ động, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc của cơ quan, đơn vị; nhanh chóng nắm bắt tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị cùng tập thể lãnh đạo xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, bảo đảm hoạt động của đơn vị ổn định, hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa phát biểu tại Hội nghị . Ảnh: CB

Thay mặt các cán bộ được tiếp nhận, bổ nhiệm, tân Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Nguyễn Anh Quế khẳng định đây là vinh dự đối với mỗi cá nhân, cũng là trách nhiệm lớn trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Mỗi cá nhân sẽ tiếp tục nỗ lực học hỏi kinh nghiệm của các lãnh đạo đi trước; đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết cùng tập thể cơ quan phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.