Thủ tướng phê chuẩn ông Hà Trung Chiến làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La

TPO - Ngày 27/10, UBND tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2021–2026 đối với ông Hà Trung Chiến.

Ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La (bên trái) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Hà Trung Chiến.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ Sơn La công bố Quyết định số 2358/QĐ-TTg ngày 24/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đối với ông Hà Trung Chiến.

Ông Hà Trung Chiến sinh năm 1978; dân tộc Thái; quê ở xã Chiềng Mung, tỉnh Sơn La; trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính – Kế toán, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trước khi được phê chuẩn chức vụ mới, ông Chiến từng đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư Huyện ủy Mộc Châu (cũ), Bí thư Thành ủy Sơn La (cũ), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tô Hiệu.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, chúc mừng ông Hà Trung Chiến, đề nghị ông tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh đoàn kết, thống nhất, triển khai hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh, bền vững, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.