Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự các tỉnh, thành phố

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND một số địa phương.

Theo đó, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn cho thôi giữ chức vụ Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sơn La đối với ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội cũng ký ban hành nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu ông Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sơn La.

Ông Hoàng Văn Nghiệm được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2025 - 2030 từ ngày 15/10. Trước đó, ông Hoàng Văn Nghiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lạng Sơn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Hồ Long

Tại tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành các nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Lâm Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 16/10.

Đồng thời, phê chuẩn kết quả bầu ông Lữ Thanh Hải, giữ chức Phó chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 16/10.

Chủ tịch Quốc hội cũng ký ban hành nghị quyết giao ông Lê Hữu Trí, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Khánh Hòa phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Khánh Hòa. Trong thời gian phụ trách, ông Lê Hữu Trí được hưởng mức phụ cấp chức vụ bằng mức phụ cấp của chức danh Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách.

Tại thành phố Cần Thơ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng ban hành nghị quyết chuyển sinh hoạt đoàn đại biểu Quốc hội từ đoàn Quảng Trị đến đoàn thành phố Cần Thơ với ông Lê Quang Tùng.

Trước đó, ông Lê Quang Tùng đã được Bộ Chính trị điều động, chỉ định làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sau đó, Quốc hội đã miễn nhiệm chức danh Tổng thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội với ông Tùng.

Với tỉnh Lạng Sơn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 với ông Dương Xuân Huyên.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2021 – 2026 với ông Đinh Hữu Học kể từ ngày 20/10 để nhận công tác khác.