OCOP miền núi Thanh Hóa: Khẳng định bản sắc, mở hướng phát triển bền vững

Hơn 6 năm triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đã trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế tại khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa. Nhiều sản phẩm mang đậm bản sắc vùng cao như gạo nếp Cay Nọi, măng khô Yên Nhân, muối mắc khén Mường Đeng... đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân địa phương.

Một trong những điểm sáng của phong trào OCOP ở khu vực miền núi Thanh Hóa là sự xuất hiện ngày càng nhiều mô hình, cá nhân tiêu biểu, góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, bền vững. Điển hình là chị Trần Thị Hồng ở xã Cẩm Thạch với sản phẩm trà hoa hồng sấy lạnh Hồng Ecofarm đạt chứng nhận OCOP. Toàn bộ hơn 6.000 m² diện tích hoa hồng của chị được trồng theo phương pháp hữu cơ, đảm bảo chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng.

Chia sẻ về bí quyết sản xuất, chị Hồng cho biết: “Làm hoa hồng sấy khô có nhiều cách, nhưng tôi chọn sấy lạnh để hoa giữ được màu sắc, mùi thơm tự nhiên và dưỡng chất tốt nhất.” Với công nghệ sấy lạnh hiện đại, 10 kg hoa tươi sau khoảng 70 giờ sấy cho ra 1 kg trà khô, có giá từ 2–3 triệu đồng/kg. Ngoài trà hoa hồng, chị còn mở rộng sang các sản phẩm chiết xuất như tinh dầu, bột rửa mặt, nước hoa hồng... hướng tới xây dựng chuỗi sản xuất khép kín, liên kết với nông dân địa phương để bao tiêu sản phẩm, tạo việc làm ổn định.

Nhiều sản phẩm OCOP được đoàn viên, thanh niên giới thiệu, quảng bá.

Nhờ phát huy lợi thế nông sản bản địa, xã Cẩm Thạch hiện có 7 sản phẩm OCOP 3 sao được thị trường đón nhận tích cực. Cụ thể như: miến dong đồi Ao, miến dong Thuận Tâm, trà hoa đu đủ Song Linh, hoa đu đủ ngâm mật ong Song Linh, trà xạ đen - cà gai leo Happy Life, mật ong hoa rừng đồi Bà Chúa Hích...

Ông Hà Thanh Sơn, Chủ tịch UBND xã Cẩm Thạch, cho biết: “Địa phương tập trung hỗ trợ người dân phát triển sản phẩm OCOP gắn với lợi thế sẵn có, từ đó nâng cao giá trị kinh tế, thay đổi tư duy sản xuất theo hướng hàng hóa và bền vững. Ngoài ra, địa phương còn hỗ trợ, khuyến khích các chủ thể đầu tư chế biến sản phẩm theo chiều sâu để nâng cao giá trị kinh tế, phát huy được nét đặc sắc văn hóa của địa phương, tạo ra những sản phẩm phù hợp với người tiêu dùng”.

Nhiều cá nhân, doanh nghiệp của tỉnh Thanh Hóa đăng ký tham gia trưng bày sản phẩm OCOP

Theo Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, tính đến tháng 9/2025, toàn tỉnh có 661 sản phẩm OCOP, trong đó 170 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên. Các chủ thể ngày càng chú trọng đầu tư máy móc, cải tiến bao bì, mẫu mã, tham gia xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh. Nhiều sản phẩm OCOP nổi tiếng như măng khô, rượu men lá truyền thống, muối mắc khén Mường Đeng, thịt trâu gác bếp, thịt hun khói... đã giúp định hình bản sắc riêng của vùng cao Thanh Hóa, vừa gìn giữ giá trị văn hóa bản địa, vừa tạo sinh kế cho người dân.

Cùng với cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh, các sở, ngành đã tổ chức nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm OCOP. Đây là động lực quan trọng để các địa phương miền núi tiếp tục phát triển vùng sản xuất hàng hóa đặc trưng, xây dựng hệ sinh thái OCOP đa dạng, bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống người dân miền núi Thanh Hóa.