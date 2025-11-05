Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

OCOP miền núi Thanh Hóa: Khẳng định bản sắc, mở hướng phát triển bền vững

P.V

Hơn 6 năm triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đã trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế tại khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa. Nhiều sản phẩm mang đậm bản sắc vùng cao như gạo nếp Cay Nọi, măng khô Yên Nhân, muối mắc khén Mường Đeng... đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân địa phương.

Một trong những điểm sáng của phong trào OCOP ở khu vực miền núi Thanh Hóa là sự xuất hiện ngày càng nhiều mô hình, cá nhân tiêu biểu, góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, bền vững. Điển hình là chị Trần Thị Hồng ở xã Cẩm Thạch với sản phẩm trà hoa hồng sấy lạnh Hồng Ecofarm đạt chứng nhận OCOP. Toàn bộ hơn 6.000 m² diện tích hoa hồng của chị được trồng theo phương pháp hữu cơ, đảm bảo chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng.

Chia sẻ về bí quyết sản xuất, chị Hồng cho biết: “Làm hoa hồng sấy khô có nhiều cách, nhưng tôi chọn sấy lạnh để hoa giữ được màu sắc, mùi thơm tự nhiên và dưỡng chất tốt nhất.” Với công nghệ sấy lạnh hiện đại, 10 kg hoa tươi sau khoảng 70 giờ sấy cho ra 1 kg trà khô, có giá từ 2–3 triệu đồng/kg. Ngoài trà hoa hồng, chị còn mở rộng sang các sản phẩm chiết xuất như tinh dầu, bột rửa mặt, nước hoa hồng... hướng tới xây dựng chuỗi sản xuất khép kín, liên kết với nông dân địa phương để bao tiêu sản phẩm, tạo việc làm ổn định.

a1-7754.jpg
Nhiều sản phẩm OCOP được đoàn viên, thanh niên giới thiệu, quảng bá.

Nhờ phát huy lợi thế nông sản bản địa, xã Cẩm Thạch hiện có 7 sản phẩm OCOP 3 sao được thị trường đón nhận tích cực. Cụ thể như: miến dong đồi Ao, miến dong Thuận Tâm, trà hoa đu đủ Song Linh, hoa đu đủ ngâm mật ong Song Linh, trà xạ đen - cà gai leo Happy Life, mật ong hoa rừng đồi Bà Chúa Hích...

Ông Hà Thanh Sơn, Chủ tịch UBND xã Cẩm Thạch, cho biết: “Địa phương tập trung hỗ trợ người dân phát triển sản phẩm OCOP gắn với lợi thế sẵn có, từ đó nâng cao giá trị kinh tế, thay đổi tư duy sản xuất theo hướng hàng hóa và bền vững. Ngoài ra, địa phương còn hỗ trợ, khuyến khích các chủ thể đầu tư chế biến sản phẩm theo chiều sâu để nâng cao giá trị kinh tế, phát huy được nét đặc sắc văn hóa của địa phương, tạo ra những sản phẩm phù hợp với người tiêu dùng”.

a-2.jpg
Nhiều cá nhân, doanh nghiệp của tỉnh Thanh Hóa đăng ký tham gia trưng bày sản phẩm OCOP

Theo Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, tính đến tháng 9/2025, toàn tỉnh có 661 sản phẩm OCOP, trong đó 170 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên. Các chủ thể ngày càng chú trọng đầu tư máy móc, cải tiến bao bì, mẫu mã, tham gia xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh. Nhiều sản phẩm OCOP nổi tiếng như măng khô, rượu men lá truyền thống, muối mắc khén Mường Đeng, thịt trâu gác bếp, thịt hun khói... đã giúp định hình bản sắc riêng của vùng cao Thanh Hóa, vừa gìn giữ giá trị văn hóa bản địa, vừa tạo sinh kế cho người dân.

Cùng với cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh, các sở, ngành đã tổ chức nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm OCOP. Đây là động lực quan trọng để các địa phương miền núi tiếp tục phát triển vùng sản xuất hàng hóa đặc trưng, xây dựng hệ sinh thái OCOP đa dạng, bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống người dân miền núi Thanh Hóa.

P.V
#OCOP #Thanh Hóa #bản sắc #phát triển bền vững

Cùng chuyên mục