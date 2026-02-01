Một người tử vong nghi do tự làm pháo, tiếng nổ tại hiện trường như sấm

TPO - Sáng 1/2, Công an xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ thông tin, tại gia đình ông Vũ Văn Cầu (SN 1960, trú thôn Đồng Tâm, xã Tam Dương) phát hiện anh Vũ Văn Chính (SN 1984, con trai ông Cầu) đã tử vong, nghi do cuốn pháo tự chế phát nổ.

Camera nhà hàng xóm ông Vũ Văn Cầu ghi lại âm thanh vụ việc nghi ngờ nổ do pháo tự chế.



Theo người dân xung quanh, trước thời điểm xảy ra vụ việc, anh Chính được cho là có liên quan đến việc sử dụng, chế tạo pháo tự chế tại nhà. Tối qua hàng xóm nghe thấy tiếng nổ lớn, chạy sang kiểm tra thì phát hiện anh Chính đã tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Tam Dương đã triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh để khám nghiệm, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc theo quy định pháp luật.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.