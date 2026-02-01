Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý ngay kiến nghị của tỉnh Tây Ninh về thông quan nông sản

Luân Dũng
TPO - Bộ Y tế được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý ngay kiến nghị của UBND tỉnh Tây Ninh.

Ngày 31/1, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản, truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long về việc xử lý kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 46/2026 của Chính phủ.

Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm, chủ trì, phối hợp với các Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Công Thương, khẩn trương kiểm tra, xử lý ngay kiến nghị của UBND tỉnh Tây Ninh.

Xe chở khoai mì được thông quan tại Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát. Ảnh: Minh Dương

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ chỉ đạo, hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố, cơ quan liên quan kịp thời xử lý những vướng mắc, khó khăn, đảm bảo thực hiện Nghị định số 46/2026 hiệu quả, đúng quy định.

Bộ Y tế phối hợp với các cơ quan liên quan phải tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý giải quyết vướng mắc điểm nghẽn này trước 12 giờ ngày 1/2.

Trước đó, UBND tỉnh Tây Ninh đã có báo cáo hỏa tốc về nội dung này vào ngày 30/1. Theo UBND tỉnh Tây Ninh, Nghị định số 46/2026 quy định nhóm hàng rau, củ, quả tươi phải thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm theo phương pháp thông thường, bao gồm lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu chất lượng với thời gian chờ kết quả từ 7 - 15 ngày.

Quy định này được đánh giá là không phù hợp với các mặt hàng nông sản nguyên liệu tươi như khoai mì, mía, trái cây, vì sẽ gây hư hỏng trong thời gian chờ kết quả.

Đặc biệt, do thay đổi quy định đột ngột không có thời gian chuyển tiếp, doanh nghiệp không kịp chuẩn bị hồ sơ. Từ đêm 29/1, mặt hàng nông sản, đặc biệt là sắn củ tươi, đã bị ùn ứ, chưa được thông quan tại các cửa khẩu.

Đến chiều 31/1, tại Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát và Cửa khẩu Chàng Riệc (tỉnh Tây Ninh), hoạt động thông quan các mặt hàng nông sản nhập khẩu từ Campuchia đã chính thức được khôi phục.

