Chìm tàu ở Lâm Đồng, một ngư dân tử vong

Thái Lâm
TPO - Một tàu cá chở 5 ngư dân bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm khi quay về cảng La Gi, tỉnh Lâm Đồng, khiến 1 người bị nước cuốn mất tích và tử vong.

Ngày 1/2, bà Đặng Thị Hồng Lâm - Chủ tịch UBND phường La Gi (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đang phối hợp các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ chìm tàu cá trên vùng biển địa phương khiến 1 ngư dân tử vong.

con-tau-bi-chimjpg-1769918294414jpg.jpg
Hiện trường vụ chìm tàu.

Theo thông tin ban đầu, chiều 31/1, ông Võ Văn Hiền (52 tuổi, trú phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng) cùng 4 thuyền viên ra khơi khai thác hải sản. Đến rạng sáng 1/2, khi tàu cá quay về cảng La Gi thì bất ngờ gặp sóng lớn và bị đánh chìm. Thời điểm xảy ra sự cố, 4 thuyền viên trên tàu may mắn được các tàu cá hoạt động gần khu vực kịp thời cứu vớt. Riêng ông Hiền bị sóng cuốn mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường La Gi phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 9h cùng ngày (1/2), thi thể nạn nhân được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Thái Lâm
