Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tặng Bằng khen nam sinh cứu phi công trong vụ máy bay rơi

TPO - Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Đắk Lắk đã trao Bằng khen nam sinh có thành tích đột xuất hỗ trợ, cứu giúp phi công trong vụ máy bay rơi trên địa bàn.

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn Đắk Lắk cho biết, chiều ngày 31/1, anh Lương Minh Tùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk đã đến thăm, động viên em Nguyễn Thành Khang (học sinh lớp 11B6, Trường THPT Nguyễn Văn Linh, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk).

Tại đây, anh Lương Minh Tùng trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Đắk Lắk cho em Khang vì đã có thành tích đột xuất, hỗ trợ phi công bị thương trong vụ rơi máy bay.

tienphong-1.jpg
Anh Lương Minh Tùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk, trao Bằng khen cho em Nguyễn Thành Khang.

Trước đó, vào sáng 28/1, trong lúc đang ở nhà trông em, Khang bất ngờ nghe tiếng máy bay gầm rú trên bầu trời, kèm theo một tiếng động mạnh phía sau nhà. Em Khang chạy ra khu vực chuồng gia súc, phát hiện một phi công đang ngồi gần gốc cây, dù vẫn còn bên cạnh. Lúc này, phi công bị thương ở vùng mặt, có chảy máu. Khang đã dìu phi công vào nhà nằm nghỉ, lấy gối kê đầu. Một lúc sau lực lượng quân đội đến đưa phi công đi cấp cứu.

Thay mặt Thường trực Tỉnh Đoàn Đắk Lắk, anh Lương Minh Tùng biểu dương hành động nhanh trí, nhân văn và dũng cảm của em Khang, góp phần hỗ trợ kịp thời phi công gặp nạn. Đây là tấm gương điển hình người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Như Tiền Phong đưa tin, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, Trung úy, phi công Đinh Thành Trung (Trung đoàn Không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân) điều khiển máy bay huấn luyện YAK-130 thì gặp sự cố kỹ thuật, mất liên lạc lúc 7h44 sáng 28/1.

Phi công đã nỗ lực xử lý nhưng không thành công, buộc phải điều khiển máy bay tránh xa khu dân cư và bật dù thoát hiểm an toàn. Máy bay sau đó va vào núi Hòn Vinh (thuộc khu vực phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk), không gây thiệt hại về người và tài sản.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #máy bay rơi #phi công #đoàn viên #thiếu niên #người tốt #giúp đỡ #Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk #Tỉnh Đoàn Đắk Lắk

