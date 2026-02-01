Tiệm cắt tóc 0 đồng của nhóm bạn trẻ

TPO - Tiệm cắt tóc 0 đồng của nhóm bạn trẻ trên vỉa hè phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An đều đặn mỗi chiều mang đến những mái tóc gọn gàng và lan tỏa nụ cười, sự sẻ chia đến người dân.