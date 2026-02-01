TPO - Tiệm cắt tóc 0 đồng của nhóm bạn trẻ trên vỉa hè phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An đều đặn mỗi chiều mang đến những mái tóc gọn gàng và lan tỏa nụ cười, sự sẻ chia đến người dân.
Không bảng hiệu, chỉ với vài chiếc ghế nhựa, tấm gương nhỏ treo tường và những bộ đồ nghề quen thuộc của thợ cắt tóc, thế nhưng, “tiệm” lại thu hút khá đông người dân tìm đến.
Theo Mạnh, bên cạnh việc sẻ chia với cộng đồng, những buổi cắt tóc như thế này còn giúp các thành viên trong nhóm rèn luyện tay nghề, tích lũy thêm kinh nghiệm. “Phần lớn khách là người già và trẻ nhỏ. Cũng có nhiều bạn trẻ ghé vào vì tò mò. Điều khiến tụi em vui nhất là sau khi cắt xong, ai cũng cười tươi”, Mạnh nói. Nhiều người sau khi soi gương ngỏ ý gửi tiền công nhưng nhóm đều nhẹ nhàng từ chối.
Những ngày qua, lượng người đến cắt tóc ngày một đông. Có hôm, người dân xếp hàng chờ đến lượt. Không khí ở “tiệm” cắt tóc 0 đồng lúc nào cũng rộn ràng tiếng trò chuyện, tiếng cười,...
Nhóm bạn trẻ đã duy trì hoạt động cắt tóc miễn phí được khoảng 5 tháng nay. Điểm cắt tóc miễn phí này sẽ duy trì đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trừ những ngày thời tiết không thuận lợi.