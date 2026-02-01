Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Tiệm cắt tóc 0 đồng của nhóm bạn trẻ

Thu Hiền

TPO - Tiệm cắt tóc 0 đồng của nhóm bạn trẻ trên vỉa hè phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An đều đặn mỗi chiều mang đến những mái tóc gọn gàng và lan tỏa nụ cười, sự sẻ chia đến người dân.

Video: Tiệm cắt tóc 0 đồng của nhóm bạn trẻ trên phố ở Nghệ An.
tp-5.jpg
Khoảng 15 giờ mỗi ngày, 4 bạn trẻ đang làm việc tại tiệm barber (chuyên cắt tóc nam – PV) trên địa bàn lại mang theo kéo, tông đơ, áo choàng… ra vỉa hè đường Lê Mao (phường Thành Vinh, Nghệ An) để cắt tóc miễn phí﻿ cho người dân. Người già, trẻ nhỏ, lao động tự do… ai có nhu cầu đều được tiếp đón niềm nở, cắt tóc theo đúng mong muốn.
tp-16.jpg
tp-17.jpg
Không bảng hiệu, chỉ với vài chiếc ghế nhựa, tấm gương nhỏ treo tường và những bộ đồ nghề quen thuộc của thợ cắt tóc, thế nhưng, “tiệm” lại thu hút khá đông người dân tìm đến.
tp-2.jpg
Nguyễn Xuân Mạnh (22 tuổi, trú xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh) - trưởng nhóm cho biết, điểm cắt tóc miễn phí hoạt động từ 15 giờ đến khi trời tối. Trung bình mỗi ngày, cả nhóm cắt tóc cho khoảng 30 người. “Ban đầu, nhóm hướng tới những người lao động nghèo﻿ như xe ôm, đạp xích lô, trẻ em, người khuyết tật, người già neo đơn,... Nhưng về sau, ai có nhu cầu tụi em cũng sẵn sàng cắt”, Mạnh chia sẻ.
﻿tp-7.jpg
tp-1.jpg
Theo Mạnh, bên cạnh việc sẻ chia với cộng đồng, những buổi cắt tóc như thế này còn giúp các thành viên trong nhóm rèn luyện tay nghề, tích lũy thêm kinh nghiệm. “Phần lớn khách là người già và trẻ nhỏ. Cũng có nhiều bạn trẻ ghé vào vì tò mò. Điều khiến tụi em vui nhất là sau khi cắt xong, ai cũng cười tươi”, Mạnh nói. Nhiều người sau khi soi gương ngỏ ý gửi tiền công nhưng nhóm đều nhẹ nhàng từ chối.
tp-6.jpg
Dù là cắt tóc miễn phí,﻿ các thành viên trong nhóm vẫn chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, làm việc cẩn thận, tỉ mỉ. Mỗi mái tóc đều được chăm chút để người ngồi ghế cảm thấy hài lòng nhất khi đứng dậy.
tp-12.jpg
tp-27.jpg
Những ngày qua, lượng người đến cắt tóc ngày một đông. Có hôm, người dân xếp hàng chờ đến lượt. Không khí ở “tiệm” cắt tóc 0 đồng lúc nào cũng rộn ràng tiếng trò chuyện, tiếng cười,...
tp-3.jpg
Đưa con trai đến cắt tóc, chị Hoàng Thu Thủy (37 tuổi, trú phường Thành Vinh) cho biết bình thường mỗi tháng chị đều đưa con vào tiệm. “Thấy mọi người cắt tóc miễn phí﻿, tôi tò mò cho các cháu đến thử. Ban đầu cứ sợ con không chịu, ai ngờ các cháu rất vui, còn khen cắt đẹp như ở tiệm”, chị Thủy cười nói.
tp-10.jpg
Bác Hà Luân (66 tuổi, trú phường Trường Vinh) chia sẻ: “Việc các bạn trẻ tổ chức cắt tóc miễn phí như thế này tốt quá. Không chỉ giúp những người lao động nghèo, người già như chúng tôi tiết kiệm được một khoản chi tiêu nhỏ, mà còn khiến ai đến đây cũng thấy vui và ấm lòng”.
tp-14.jpg
tp-11.jpg
Nhóm bạn trẻ đã duy trì hoạt động cắt tóc miễn phí được khoảng 5 tháng nay. Điểm cắt tóc miễn phí này sẽ duy trì đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trừ những ngày thời tiết không thuận lợi.
Thu Hiền
#cắt tóc #miễn phí #nhóm bạn trẻ #phố #Nghệ An #tình nguyện #0 đồng #cắt tóc miễn phí

