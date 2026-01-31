Rộn ràng xuân canh trời, ấm áp tình quân dân

TPO - Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, các hoạt động sôi nổi, đầy ý nghĩa như gói bánh chưng, khám bệnh miễn phí và đêm lửa trại ấm áp nghĩa tình tại chương trình “Xuân canh trời - Tết thắm tình quân dân” đã góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó máu thịt quân - dân.

Trong hai ngày 30 và 31/1, tại Trung đoàn 925 thuộc Sư đoàn Không quân 372, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ), diễn ra chương trình “Xuân canh trời - Tết thắm tình quân dân” và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

Cán bộ, đoàn viên thanh niên trong và ngoài Quân đội cùng đông đảo người dân xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai đã sôi nổi tham gia chương trình.

Tại chương trình, nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn đã được tổ chức như cắm trại, trang trí không gian Tết cổ truyền; tổ chức Tết trồng cây; thi trang trí mâm ngũ quả; thi gói và nấu bánh chưng; tổ chức các trò chơi dân gian, giao lưu văn hóa - văn nghệ, đốt lửa trại giữa cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) các đơn vị và tổ chức Đoàn của xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai.

Nhân dịp này, Viện Y học PK-KQ đã tổ chức khám bệnh, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho 200 đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phù Cát. Qua đó, gửi gắm trọn vẹn tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của những người lính PK-KQ đối với sức khỏe và đời sống của nhân dân địa phương.

Lãnh đạo Quân chủng Phòng không - Không quân và các cơ quan, đơn vị đã trao gửi nhiều phần quà ý nghĩa tới Mẹ Việt Nam anh hùng và người dân ở xã Phù Cát.

Đoàn công tác của Quân chủng PK-KQ đã đến thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh cho Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Kỳ (91 tuổi, ở thôn An Kim, xã Phù Cát, có chồng và con trai hi sinh trong kháng chiến chống Mỹ); tặng quà các quân nhân, ĐVTN Trung đoàn 925 có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó học giỏi, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Điểm nhấn của chương trình là đêm giao lưu văn nghệ và đốt lửa trại, với các tiết mục được dàn dựng công phu, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Quân đội, tình yêu quê hương, đất nước và ca ngợi người lính, tạo không khí vui tươi, ấm áp nghĩa tình quân dân trong những ngày giáp Tết.

Theo ông Phạm Văn Thịnh - Phó Chủ tịch UBND xã Phù Cát, trong thời gian qua, Bộ đội PK-KQ nói chung và cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 925 nói riêng đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả nhiều chương trình, mô hình thiết thực, ý nghĩa giúp nhân dân trên địa bàn.

“Chương trình Xuân canh trời - Tết thắm tình quân dân là minh chứng sinh động cho phẩm chất cao đẹp của người lính luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ; là một trong những chương trình mang lại rất nhiều niềm vui cho bà con nhân dân trên địa bàn đơn vị đóng quân", ông Thịnh nhấn mạnh.

Y bác sĩ Viện Y học Phòng không - Không quân khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân.

Chia sẻ tại chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Huy Tuấn - Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ, cho biết chương trình “Xuân canh trời - Tết thắm tình quân dân” năm nay là một trong những hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Huy Tuấn, hằng năm, mỗi dịp Tết đến, xuân về, chương trình được tổ chức đồng loạt tại các đơn vị trong toàn Quân chủng. Qua đó, tiếp tục củng cố, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó máu thịt quân - dân; góp phần tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, ĐVTN về nét đẹp phong tục truyền thống của Tết cổ truyền dân tộc.

“Chương trình khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, chung tay góp sức vì cộng đồng, cổ vũ động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; tăng cường sự gắn bó quân và dân, tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ và người chiến sĩ PK-KQ ưu tú trong thời kỳ mới”, Thiếu tướng Nguyễn Huy Tuấn khẳng định.