Những ngày cận Tết Bính Ngọ, Erik bất ngờ kết hợp với 'Em xinh' Muộii cổ vũ người trẻ trên hành trình theo đuổi ước mơ

SVO - MV ‘Đây là một bài HIT (thở)’ là lời cổ vũ tích cực mà Erik và Muộii dành tặng cho khán giả, hãy cứ kiên trì theo đuổi điều mình tin, bởi chỉ cần không dừng lại thì đi rồi sẽ đến.

Với các fan theo dõi Erik và Muộii, đa số ai cũng nghĩ bộ đôi này chỉ mới thân thiết sau khi tham gia “vũ trụ say hi”. Nhưng hóa ra, màn “khơi lại kỷ niệm” gần đây của Muộii đã cho thấy họ có mối nhân duyên âm nhạc kéo dài gần 10 năm.

Trên trang cá nhân, Muộii chia sẻ việc cô từng tham gia một cuộc thi cover ca khúc của Erik và được chính nam ca sĩ công bố cô đoạt giải Nhì. Chỉ tiếc là một “sự cố đi”, Erik đã quên trao phần thưởng cho cô gái 15 tuổi Hồ Võ Thanh Thảo.

10 năm sau, Muộii xuất hiện trong vai trò khách mời của series Hits thở, lại đúng lúc Erik đang tìm kiếm một giọng hát nữ phù hợp để kết hợp trong ca khúc chủ đề. Cuộc hội ngộ đầy trùng hợp này vừa hay để Erik “trả nợ” phần thưởng năm nào, khi mời Muộii tham gia MV Đây là một bài HIT (thở).

Trên trang cá nhân, Erik chia sẻ: “Gần 10 năm trước, âm nhạc của Erik từng là một dấu mốc nhỏ của Muộii. 10 năm sau, tại sao không cùng nhau tạo nên một dấu mốc mới”. Erik cũng chia sẻ thêm rằng, có lẽ sẽ khó có ai phù hợp hơn Muộii để Erik kết hợp trong bài hát này, vì hành trình không bỏ cuộc, bền bỉ, nỗ lực không ngừng theo đuổi đam mê của Muộii cũng chính là câu chuyện mà bài hát muốn truyền cảm hứng tới khán giả.

Với giai điệu tươi sáng, Đây là một bài HIT (thở) như một lời cổ vũ, một bản nhạc đồng hành mà Erik và Muộii dành cho người trẻ trên hành trình theo đuổi ước mơ. Thông điệp của bài hát gói gọn trong cụm từ đi rồi sẽ đến, như một sự động viên và lời nhắc nhở: Hãy kiên trì bước tiếp, bền bỉ theo đuổi mục tiêu vì chỉ cần không dừng lại thì hành trình nào cũng sẽ đưa chúng ta đến đích.

Phần MV gây ấn tượng với màu sắc rực rỡ, nổi bật lên tinh thần nhiệt huyết, năng động như đúng nhịp sống hiện đại của giới trẻ. Ca khúc là mảnh ghép lý tưởng để khép lại hành trình của series Hits thở. Dù series khép lại, nhưng tinh thần đi rồi sẽ đến mà Erik mang đến vẫn sẽ lan tỏa, tiếp sức cho hành trình riêng của mỗi người.