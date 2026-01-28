Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Nghệ sĩ Vân Dung tái xuất màn ảnh rộng đầy bí ẩn bên cạnh 'dàn sao' Khả Như, Quang Tuấn và Doãn Quốc Đam

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Lần trở lại này, nghệ sĩ Vân Dung tham gia phim 'Quỷ nhập tràng 2' của đạo diễn Pom Nguyễn. Bộ phim sẽ đưa khán giả bước vào không gian xưởng vải đậm chất văn hóa tâm linh thuần Việt, nơi thế lực ma quỷ trở nên đáng sợ hơn gấp bội.

Trong hình ảnh mới công bố của phim, hai chị em Minh Như và Mỹ Ngọc (do Khả Như và Ngọc Hương thủ vai) ngồi dựa sát vào nhau trong những bộ đồ ngủ trắng đã nhuốm đầy máu. Cả hai mang nét mặt man dại, ánh mắt vô hồn và nụ cười quái gở, như thể đã bị một thế lực tà ác chiếm lấy thân xác.

q.jpg

Dàn diễn viên gồm Quang Tuấn, Vân Dung, Doãn Quốc Đam, Lê Thúy, Đào Anh Tuấn, Phương Bình xuất hiện với tạo hình gai góc, khắc khổ và ám ảnh, cho thấy sự lột xác mạnh mẽ trong diễn xuất. Mỗi ánh nhìn, mỗi cử chỉ đều toát lên cảm giác bất an, góp phần dựng nên bức tranh bi kịch gia đình nhuốm màu nghiệp báo và tà thuật dân gian.

qnt2-trailer-still-13.png

Xung quanh là dàn diễn viên đình đám với tạo hình khác lạ, gây tò mò cho khán giả. Quỷ nhập tràng 2 còn đưa khán giả gặp lại Quang (Quang Tuấn thủ vai) – người chồng gắn liền với những ám ảnh ở phần trước, cùng dì Hồng do nghệ sĩ Vân Dung đảm nhận.

qnt2-trailer-still-10.png

Sự trở lại của nữ nghệ sĩ Vân Dung trong phim kinh dị này nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Với loạt tình tiết được hé lộ trong trailer phim, khán giả hy vọng "Táo Y tế" Vân Dung sẽ có nhiều đất diễn với hình ảnh mới mẻ.

qnt2-trailer-still-15.png

Song song đó, bộ phim giới thiệu loạt gương mặt mới như Đào Anh Tuấn, Phương Bình, Doãn Quốc Đam… góp phần tạo nên bức tranh gia đình đầy u uất và bất an. Lần này, nhân vật Minh Như xuất hiện trong hành trình trở về quê nhà sau quãng thời gian dài tha hương, mang theo hy vọng hàn gắn gia đình nhưng lại vô tình khơi mở cánh cửa cho tai họa ập đến.

qnt2-trailer-still-35.png

Sự trở lại của Minh Như không hề được chào đón. Trái lại, cô bị chính những người thân xem như một “điềm gở”, khi hàng loạt hiện tượng kỳ bí bắt đầu bủa vây căn nhà: Những dấu hiệu bất thường, những điềm báo rợn người và cảm giác u ám ngày một dày đặc.

qnt2-trailer-still-11.png

Bi kịch bị đẩy lên cao trào khi Mỹ Ngọc – em gái Minh Như liên tục cảnh báo về một nữ quỷ đang rình rập cả gia đình, trước khi bất ngờ bỏ mạng và sống lại với hình hài, điệu bộ kỳ dị đến lạnh sống lưng.

qnt2-trailer-still-12.png

Chứng kiến em gái mình bị thế lực âm giằng xé, Minh Như buộc phải đối mặt với nỗi sợ sâu kín nhất: Sự thật đằng sau lời nguyền đang bám riết gia đình. Khi cái ác bắt đầu lần lượt đoạt mạng từng người theo những cách kinh hoàng, hành trình đi tìm sự thật của Minh Như cũng trở thành cuộc chạy đua sinh tử giữa người và quỷ.

Bình Nguyễn
#nghệ sĩ Vân Dung #Quỷ nhập tràng 2 #Khả Như #Quang Tuấn #đạo diễn Pom Nguyễn #Vân Dung Táo quân #Doãn Quốc Đam

Xem thêm

Cùng chuyên mục