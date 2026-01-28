Nghệ sĩ Vân Dung tái xuất màn ảnh rộng đầy bí ẩn bên cạnh 'dàn sao' Khả Như, Quang Tuấn và Doãn Quốc Đam

SVO - Lần trở lại này, nghệ sĩ Vân Dung tham gia phim 'Quỷ nhập tràng 2' của đạo diễn Pom Nguyễn. Bộ phim sẽ đưa khán giả bước vào không gian xưởng vải đậm chất văn hóa tâm linh thuần Việt, nơi thế lực ma quỷ trở nên đáng sợ hơn gấp bội.

Trong hình ảnh mới công bố của phim, hai chị em Minh Như và Mỹ Ngọc (do Khả Như và Ngọc Hương thủ vai) ngồi dựa sát vào nhau trong những bộ đồ ngủ trắng đã nhuốm đầy máu. Cả hai mang nét mặt man dại, ánh mắt vô hồn và nụ cười quái gở, như thể đã bị một thế lực tà ác chiếm lấy thân xác.

Dàn diễn viên gồm Quang Tuấn, Vân Dung, Doãn Quốc Đam, Lê Thúy, Đào Anh Tuấn, Phương Bình xuất hiện với tạo hình gai góc, khắc khổ và ám ảnh, cho thấy sự lột xác mạnh mẽ trong diễn xuất. Mỗi ánh nhìn, mỗi cử chỉ đều toát lên cảm giác bất an, góp phần dựng nên bức tranh bi kịch gia đình nhuốm màu nghiệp báo và tà thuật dân gian.

Xung quanh là dàn diễn viên đình đám với tạo hình khác lạ, gây tò mò cho khán giả. Quỷ nhập tràng 2 còn đưa khán giả gặp lại Quang (Quang Tuấn thủ vai) – người chồng gắn liền với những ám ảnh ở phần trước, cùng dì Hồng do nghệ sĩ Vân Dung đảm nhận.

Sự trở lại của nữ nghệ sĩ Vân Dung trong phim kinh dị này nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Với loạt tình tiết được hé lộ trong trailer phim, khán giả hy vọng "Táo Y tế" Vân Dung sẽ có nhiều đất diễn với hình ảnh mới mẻ.

Song song đó, bộ phim giới thiệu loạt gương mặt mới như Đào Anh Tuấn, Phương Bình, Doãn Quốc Đam… góp phần tạo nên bức tranh gia đình đầy u uất và bất an. Lần này, nhân vật Minh Như xuất hiện trong hành trình trở về quê nhà sau quãng thời gian dài tha hương, mang theo hy vọng hàn gắn gia đình nhưng lại vô tình khơi mở cánh cửa cho tai họa ập đến.

Sự trở lại của Minh Như không hề được chào đón. Trái lại, cô bị chính những người thân xem như một “điềm gở”, khi hàng loạt hiện tượng kỳ bí bắt đầu bủa vây căn nhà: Những dấu hiệu bất thường, những điềm báo rợn người và cảm giác u ám ngày một dày đặc.

Bi kịch bị đẩy lên cao trào khi Mỹ Ngọc – em gái Minh Như liên tục cảnh báo về một nữ quỷ đang rình rập cả gia đình, trước khi bất ngờ bỏ mạng và sống lại với hình hài, điệu bộ kỳ dị đến lạnh sống lưng.

Chứng kiến em gái mình bị thế lực âm giằng xé, Minh Như buộc phải đối mặt với nỗi sợ sâu kín nhất: Sự thật đằng sau lời nguyền đang bám riết gia đình. Khi cái ác bắt đầu lần lượt đoạt mạng từng người theo những cách kinh hoàng, hành trình đi tìm sự thật của Minh Như cũng trở thành cuộc chạy đua sinh tử giữa người và quỷ.