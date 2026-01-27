Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

'Ông hoàng phim bi' Kwon Sang Woo'mở bát' cho thể loại phim hài Hàn Quốc tại rạp chiếu Việt

SVO - Sau 'cú hit triệu vé' của hai phần phim điện ảnh 'Sát thủ vô cùng cực', đạo diễn Choi Won Seob và Kwon Sang Woo tiếp tục tái hợp, hứa hẹn tạo nên 'cơn địa chấn tiếng cười' mới tại phòng vé đầu năm 2026.

Kwon Sang Woo là gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả châu Á, luôn chứng minh sức hút bền bỉ qua từng vai diễn từ truyền hình đến điện ảnh. Từng ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả 9x với loạt vai diễn bi thương trong Nấc thang lên thiên đường, nam diễn viên không ngừng làm mới hình ảnh, thoát khỏi "vùng an toàn" để tiếp cận khán giả trẻ qua các dự án như Ước gì được nấy hay Sát thủ vô cùng cực.

01.jpg

Trở lại với Tình đầu khó nói, Kwon Sang Woo tiếp tục khẳng định phong độ ổn định trong việc chinh phục tiếng cười khán giả bằng lối diễn linh hoạt, duyên dáng khi hóa thân vào nhân vật phải sống hai cuộc đời song song.

03.jpg

Sức hút của phim còn đến từ ê kíp tên tuổi của điện ảnh Hàn Quốc. Đáng chú ý là đạo diễn Choi Won Seob, người từng tạo nên hiện tượng phòng vé với Sát thủ vô cùng cực. Với thế mạnh xử lý mảng miếng hài mượt mà, Choi Won Seob được kỳ vọng sẽ tiếp tục đưa phim trở thành “chiến mã” mới tại phòng vé Việt Nam trong năm nay.

Đồng hành cùng Kwon Sang Woo là nữ diễn viên tài sắc của điện ảnh Hàn Quốc Moon Chae Won. Sau gần 3 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, Moon Chae Won trở lại với vai Bo-na. Nhan sắc không tuổi cùng phong thái điềm tĩnh của nữ diễn viên tiếp tục là điểm nhấn thu hút sự chú ý của khán giả và giới truyền thông.

02.jpg

Góp phần tạo nên màu sắc hài hước cho bộ phim còn có sự xuất hiện của Park Ji Hwan và Pyo Ji Hoon (P.O). Park Ji Hwan là gương mặt hài quen thuộc tiếp tục phát huy sở trường với những mảng miếng duyên dáng, từng ghi dấu ấn qua các tác phẩm ăn khách như Đẹp trai thấy sai sai hay Vây hãm. Sự kết hợp giữa các thế hệ diễn viên mang đến năng lượng tươi mới và không khí sôi động cho Tình đầu khó nói.

band-still-1.jpg

Không đặt nặng những bi kịch drama tình ái hay những cao trào nặng nề quá đời thường, phim hướng đến trải nghiệm giải trí nhẹ nhàng và gần gũi với đa số khán giả đại chúng. Đây là câu chuyện tình đầu ở tuổi đã trưởng thành và những điều thầm kín khó nói được kể lại dưới góc nhìn nhẹ nhàng hơn, hài hước và duyên dáng hơn.

Bình Nguyễn
