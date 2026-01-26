Shin Min Ah đăng tải những bức ảnh tuần trăng mật ở châu Âu, hé lộ tình tiết bất ngờ

Vào ngày 26/1, Shin Min Ah đã đăng tải một số bức ảnh lên tài khoản mạng xã hội của mình. Những hình ảnh này ghi lại chuyến đi hưởng tuần trăng mật gần đây của cô đến một số vùng ở châu Âu, bao gồm cả Tây Ban Nha.

Trong những bức ảnh, Shin Min Ah tạo dáng tự nhiên trước khung cảnh đường phố, nhà hàng và biển cả, diện trang phục du lịch thoải mái. Với lớp trang điểm nhẹ hoặc không trang điểm và nụ cười rạng rỡ, cô toát lên vẻ bình yên và hạnh phúc trong chuyến đi.

Một số bức ảnh đặc biệt thu hút sự chú ý vì dường như được chụp từ góc nhìn của Kim Woo Bin. Những cử chỉ tinh nghịch hướng về phía máy ảnh và nụ cười ấm áp của cô truyền tải sự háo hức của cuộc sống vợ chồng mới cưới. Chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út bên trái của cô cũng được nhìn thấy rõ ràng, càng làm tăng thêm sự tò mò.

Mặc dù Kim Woo Bin không xuất hiện trực tiếp trong ảnh, nhưng nhiều người xem nhận thấy rằng, tông màu ấm áp và bố cục ổn định đã khéo léo phản ánh ánh nhìn trìu mến của chồng cô.

Shin Min Ah và Kim Woo Bin đã kết hôn vào ngày 20/12 năm ngoái, sau 10 năm hẹn hò. Lễ cưới được tổ chức riêng tư, và cặp đôi sau đó gây chú ý khi thông tin về chuyến trăng mật của họ tại Tây Ban Nha được tiết lộ. Cặp đôi gặp nhau trên phim trường một buổi quay quảng cáo và nảy sinh tình cảm, nhận được nhiều sự ủng hộ như một hình mẫu về tình yêu bền lâu trong làng giải trí. Tình yêu bất diệt của họ càng thêm cảm động, khi Shin Min Ah đã chăm sóc Kim Woo Bin trong suốt thời gian anh chiến đấu với căn bệnh ung thư vòm họng. Shin Min Ah chuẩn bị trở lại với loạt phim sắp ra mắt trên Disney+ mang tên The Remarried Empress.