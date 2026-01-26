Trước khi có màn tái xuất màn ảnh nhỏ với 'Bloodhounds 2', Bi Rain phải xin lỗi trước hành động này

SVO - Ca sĩ Bi Rain (tên thật là Jung Ji Hoon) đã lên tiếng xin lỗi về một sự cố xảy ra trong buổi concert tại Đài Loan (Trung Quốc), khi anh cố gắng khuyến khích một người hâm mộ khiếm thính đáp lại lời bài hát.

Các phương tiện truyền thông nước ngoài, trong đó có tờ The Independent, gần đây đã đưa tin về sự cố xảy ra trong buổi concert thuộc tour diễn Still Raining: Encore của Rain tại Taipei Arena, Đài Loan (Trung Quốc), vào ngày 17/1.

Sự việc xảy ra trong buổi hòa nhạc, khi Rain đang khuấy động không khí bằng cách khuyến khích khán giả hát và nhảy. Rain chỉ vào một fan nữ trong đám đông không nhảy mà đang quay phim bằng điện thoại và hỏi cô ấy: "Sao bạn không nhảy?". Câu hỏi này được truyền đạt lại cho khán giả thông qua người phiên dịch.

Khi Rain đến gần, fan này không hề hoảng sợ mà mỉm cười rạng rỡ và chỉ vào tai. Điều này cho thấy, cô ấy không nghe rõ, nhưng Rain lại khuyến khích cô ấy hưởng ứng tích cực bằng cách hét lên: "Nhảy đi!".

Sau đó, vào ngày 20/1, fan này đăng tải trên mạng xã hội: "Không phải là tôi không nhảy, mà là tôi không hiểu Rain và người phiên dịch đang nói gì. Tôi bị khiếm thính, vì vậy, tôi cần đọc khẩu hình và phụ đề trực tiếp". Ngay cả khi Rain đích thân ra hiệu cho khán giả, cô ấy giải thích rằng, mình đã hiểu nhầm là "hát to hơn". Người hâm mộ tiếp tục: "Tôi hy vọng, Rain không hiểu nhầm tôi là một fan không nhiệt tình. Nghĩ lại thì, tôi ước mình đã dùng ngôn ngữ ký hiệu để chỉ dẫn". Cô ấy cũng cho biết thêm rằng, hai người bạn của mình cùng tham dự buổi hòa nhạc cũng bị khiếm thính.

Nghe câu chuyện này, Bi Rain đã trực tiếp bình luận vào bài đăng bằng tiếng Trung, bày tỏ lời xin lỗi chân thành. Anh cúi đầu nói: "Trước hết, tôi thực sự xin lỗi. Tôi không nhận ra bạn không nghe thấy. Tôi đã không đủ chu đáo".

Anh cũng đề cập rằng, người hâm mộ đã nói ngày 19/1 là sinh nhật của cô ấy và gửi lời chúc mừng. Anh tiếp tục: "Đó chỉ là một sự cố nhỏ, nhưng nó đã trở thành một kỷ niệm đẹp đối với chúng ta. Cơ hội này nhắc nhở tôi phải cẩn thận hơn trong mọi khía cạnh của các buổi biểu diễn trong tương lai. Cảm ơn bạn đã đến xem tôi".