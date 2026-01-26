Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Trước khi có màn tái xuất màn ảnh nhỏ với 'Bloodhounds 2', Bi Rain phải xin lỗi trước hành động này

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Ca sĩ Bi Rain (tên thật là Jung Ji Hoon) đã lên tiếng xin lỗi về một sự cố xảy ra trong buổi concert tại Đài Loan (Trung Quốc), khi anh cố gắng khuyến khích một người hâm mộ khiếm thính đáp lại lời bài hát.

Các phương tiện truyền thông nước ngoài, trong đó có tờ The Independent, gần đây đã đưa tin về sự cố xảy ra trong buổi concert thuộc tour diễn Still Raining: Encore của Rain tại Taipei Arena, Đài Loan (Trung Quốc), vào ngày 17/1.

Sự việc xảy ra trong buổi hòa nhạc, khi Rain đang khuấy động không khí bằng cách khuyến khích khán giả hát và nhảy. Rain chỉ vào một fan nữ trong đám đông không nhảy mà đang quay phim bằng điện thoại và hỏi cô ấy: "Sao bạn không nhảy?". Câu hỏi này được truyền đạt lại cho khán giả thông qua người phiên dịch.

bi-rain.jpg

Khi Rain đến gần, fan này không hề hoảng sợ mà mỉm cười rạng rỡ và chỉ vào tai. Điều này cho thấy, cô ấy không nghe rõ, nhưng Rain lại khuyến khích cô ấy hưởng ứng tích cực bằng cách hét lên: "Nhảy đi!".

Sau đó, vào ngày 20/1, fan này đăng tải trên mạng xã hội: "Không phải là tôi không nhảy, mà là tôi không hiểu Rain và người phiên dịch đang nói gì. Tôi bị khiếm thính, vì vậy, tôi cần đọc khẩu hình và phụ đề trực tiếp". Ngay cả khi Rain đích thân ra hiệu cho khán giả, cô ấy giải thích rằng, mình đã hiểu nhầm là "hát to hơn". Người hâm mộ tiếp tục: "Tôi hy vọng, Rain không hiểu nhầm tôi là một fan không nhiệt tình. Nghĩ lại thì, tôi ước mình đã dùng ngôn ngữ ký hiệu để chỉ dẫn". Cô ấy cũng cho biết thêm rằng, hai người bạn của mình cùng tham dự buổi hòa nhạc cũng bị khiếm thính.

Nghe câu chuyện này, Bi Rain đã trực tiếp bình luận vào bài đăng bằng tiếng Trung, bày tỏ lời xin lỗi chân thành. Anh cúi đầu nói: "Trước hết, tôi thực sự xin lỗi. Tôi không nhận ra bạn không nghe thấy. Tôi đã không đủ chu đáo".

Anh cũng đề cập rằng, người hâm mộ đã nói ngày 19/1 là sinh nhật của cô ấy và gửi lời chúc mừng. Anh tiếp tục: "Đó chỉ là một sự cố nhỏ, nhưng nó đã trở thành một kỷ niệm đẹp đối với chúng ta. Cơ hội này nhắc nhở tôi phải cẩn thận hơn trong mọi khía cạnh của các buổi biểu diễn trong tương lai. Cảm ơn bạn đã đến xem tôi".

yy1jgw-3f.jpg
Bi Rain sẽ trở lại màn ảnh nhỏ sau 2 năm từ 'Red Swan' (2024), với vai phản diện Baek Jeong trong 'Bloodhounds Season 2'. Phim kể về Geon U (Woo Do Hwan) và U Jin (Lee Sang Yi), những người trước đây đã hạ gục một băng đảng cho vay nặng lãi bất hợp pháp tàn bạo, và sau đó tung ra một "cú đấm" thẳng đầy mạnh mẽ vào một giải đấu quyền Anh bất hợp pháp toàn cầu mà họ bị Baek Jeong (Bi Rain) lôi kéo vào. Baek Jeong sở hữu sức mạnh áp đảo, đến mức có thể đánh bại cả các nhà vô địch quyền Anh thế giới, và hắn không ngần ngại sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào để kéo võ sĩ triển vọng Geon U vào thế giới ngầm.
Tuệ Nghi
#Sự cố trong buổi concert của Rain #Phản ứng của Rain với người hâm mộ khiếm thính #Ý thức về người khuyết tật trong nghệ thuật #Lời xin lỗi chân thành của ca sĩ Rain #Tôn trọng và hiểu biết về khả năng nghe của khán giả #Sự kiện tại Taipei Arena và phản hồi cộng đồng #Sử dụng ngôn ngữ ký hiệu trong biểu diễn âm nhạc #Những bài học về cẩn thận trong tổ chức sự kiện

Xem thêm

Cùng chuyên mục