Cổ phiếu HYBE tăng giá trước thềm sự trở lại của BTS

SVO - Ngành giải trí Hàn Quốc đang khởi sắc trở lại, đặc biệt là HYBE, với sự trở lại của BTS.

Ngành phát thanh truyền hình và giải trí của Hàn Quốc đang trên đà tăng trưởng bởi những kỳ vọng mới xung quanh các hoạt động toàn cầu của các nghệ sĩ K-pop và khả năng mở rộng nguồn cung nội dung cho các nền tảng OTT. Ngành này tăng 2,19% so với phiên trước, phản ánh tâm lý nhà đầu tư được cải thiện.

Sau một thời gian dài điều chỉnh thị trường, các công ty giải trí lớn đã thu hút được sự quan tâm mua hàng trở lại ở mức giá thấp hơn. Các công ty chuyên về nội dung nhập vai và công nghệ hiệu ứng hình ảnh cũng góp phần vào đà tăng trưởng của ngành, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động chung. Các công ty dẫn đầu ngành đã ghi nhận mức tăng trưởng đặc biệt mạnh mẽ.

bts-hybe.jpg

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc ngày 24/1, cổ phiếu của HYBE, một trong những ông lớn trong ngành công nghiệp âm nhạc, chốt phiên cuối ngày ở mức 380.000 won (khoảng 263 đôla), tăng 3,12% so với ngày giao dịch trước đó. Sự tăng giá này được thúc đẩy bởi kỳ vọng về sự trở lại của các nghệ sĩ chủ chốt, bao gồm cả BTS, cũng như những đánh giá tích cực về các nhóm nhạc mới ra mắt đã thành công trong việc khẳng định vị thế của mình trên thị trường.

Sáu năm sau khi niêm yết, HYBE đã nổi lên như một thế lực lớn trong ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu. Công ty đã vượt ra ngoài vai trò truyền thống của một công ty giải trí bằng cách xây dựng một hệ sinh thái kết hợp âm nhạc, nền tảng và công nghệ. Với cấu trúc đa nhãn hiệu, 14 nhãn hiệu độc lập hoạt động với quyền tự chủ sáng tạo, quy tụ các nghệ sĩ nổi tiếng toàn cầu như BTS và Seventeen, đồng thời tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng toàn cầu của K-pop.

Thế mạnh cốt lõi của HYBE nằm ở nền tảng cộng đồng người hâm mộ Weverse và việc ứng dụng ngày càng nhiều các giải pháp dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI). Bằng cách tích hợp công nghệ tiên tiến vào sản xuất âm nhạc và tương tác với người hâm mộ, công ty tiếp tục nâng cao trải nghiệm tổng thể của người hâm mộ. Với hệ thống sản xuất mở rộng ra ngoài Hàn Quốc sang Hoa Kỳ và Nhật Bản, HYBE ngày càng được xem là một công ty công nghệ nội dung toàn cầu hơn là một công ty giải trí truyền thống.

Các nhà phân tích ngành công nghiệp nhận định rằng cách tiếp cận của HYBE, kết hợp công nghệ với sự sáng tạo, đang định nghĩa lại các tiêu chuẩn trong ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu và củng cố tiềm năng tăng trưởng dài hạn của công ty.

bts.jpg
Trong khi đó, tính đến ngày 22/1 (giờ Hàn Quốc), số lượng đặt trước album 'Arirang' đã vượt quá 4.060.000 bản, chỉ một tuần sau khi mở bán vào tuần trước, ngày 16/1. Trước đó, album đầy đủ thứ tư của nhóm, 'Map of the Soul : 7', đã đạt hơn 5 triệu bản đặt trước vào năm 2020. Với khoảng hai tháng nữa trước khi 'Arirang' phát hành, số lượng đặt trước album dự kiến ​​sẽ dễ dàng vượt qua kỷ lục trước đó do 'Map of the Soul : 7' thiết lập. Ngoài ra, tính đến tuần này, 'Arirang' đã vượt qua 2 triệu lượt đặt trước trên Spotify, hướng tới mục tiêu phá kỷ lục do album thứ 12 của Taylor Swift, 'The Life of a Showgirl' thiết lập với hơn 6 triệu lượt đặt trước khi phát hành. 'Arirang' sẽ được phát hành toàn cầu vào ngày 20/3 lúc 1h chiều (giờ Hàn Quốc).
Tuệ Nghi
