'Anh trai say hi' CONGB: 'Âm nhạc là đích đến và cũng là lý do tôi không ngừng bước tiếp'

SVO - CONGB chính thức phát hành EP 'CONGBDAY' và MV 'Nhớ em 8 lần', đánh dấu chiến dịch debut tại Việt Nam. Sau thời gian làm thực tập sinh tại Hàn Quốc và góp mặt trong nhiều chương trình sống còn đình đám châu Á, việc tham gia 'Anh trai say hi' đã mở ra cột mốc quan trọng, đưa CONGB bước vào hành trình ca hát chuyên nghiệp trong nước.

EP CONGBDAY mang màu sắc tươi sáng, trẻ trung, đúng với hình tượng đáng yêu và tràn đầy năng lượng tích cực của CONGB từ trước đến nay. Dự án mở màn bằng bản pop sôi động Nhớ em 8 lần, được CONGB kết hợp cùng Mason Nguyễn và TEZ. Vitamin C là ca khúc mang âm hưởng R&B nhẹ nhàng, giúp CONGB thể hiện khả năng luyến láy uyển chuyển.

Sweet love lại là một bản tình ca ngọt ngào, “nịnh tai” bởi tiết tấu rộn ràng. Tiếp đó Bài hát này dành riêng cho mình em là ca khúc lắng đọng nhất EP do chính CONGB tự sáng tác. Cuối cùng, Ngôi sao hy vọng khép lại EP bằng lời ca đẹp đẽ, chân thành mà CONGB muốn gửi đến những người đã luôn dõi theo hành trình của nam ca sĩ.

Single Nhớ em 8 lần không chỉ có màn góp giọng của Mason Nguyễn và TEZ mà MV cũng quy tụ dàn Anh trai say hi hùng hậu. Các nghệ sĩ BIGDADDY, buitruonglinh, Mason Nguyễn, TEZ, Dillan Hoàng Phan, Sơn.K, Đỗ Nam Sơn đã xuất hiện trong MV cùng CONGB tạo nên món quà đặc biệt cho người hâm mộ.

Nói về dự án debut chính thức tại Việt Nam, CONGB chia sẻ: “Ai cũng mong sản phẩm khi ra mắt được công chúng đón nhận và đạt thứ hạng cao. Nhưng với tôi, điều quan trọng nhất là âm nhạc ấy phải thuyết phục được chính mình trước tiên. Khi thật sự hài lòng và tự tin với những gì tạo ra, tôi mới có thể mang trọn vẹn cảm xúc đó đến khán giả. Tôi vẫn sẽ tiếp tục làm nhạc và không ngừng cống hiến cho âm nhạc. Sắp tới, tôi sẽ cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc đã được ấp ủ từ rất lâu”.

CONGB bày tỏ niềm tự hào về nguồn cội Việt Nam luôn hiện hữu trong anh, trở thành động lực mạnh mẽ thôi thúc khát khao chinh phục khán giả quê nhà. Chính mong muốn được kết nối sâu sắc hơn với công chúng trong nước đã khiến anh quyết định rời Hàn Quốc để trở về Việt Nam, bắt đầu hành trình khẳng định tên tuổi và mang đến cho khán giả hình ảnh trọn vẹn, chân thật nhất.

Dù đã có kinh nghiệm hoạt động âm nhạc khá dày dặn, nhưng phải đến thời điểm này, CONGB mới chính thức debut tại Việt Nam. Anh lý giải: “Ngay từ khi còn rất trẻ, trước cả lúc chính thức theo đuổi con đường nghệ thuật, tôi đã luôn tràn đầy năng lượng và khao khát được trải nghiệm".

"Tôi thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau để lắng nghe bản thân, để hiểu mình phù hợp với điều gì và để tự hỏi niềm thôi thúc dành cho âm nhạc trong tôi lớn đến đâu. Vì thế, qua các chương trình, mọi người có thể bắt gặp nhiều “phiên bản” khác nhau của tôi, nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung duy nhất: Âm nhạc là đích đến và cũng là lý do tôi không ngừng bước tiếp”, anh nói.