Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Pháo và Văn Mai Hương lần đầu đóng chính, Trấn Thành giảm cân cấp tốc 'chữa cháy' vai phản diện phút cuối

Xuân Tiến
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Phim điện ảnh 'Thỏ ơi!!' đã chính thức ra mắt khán giả thông qua sự kiện showcase quy mô, thu hút sự quan tâm của khách mời và truyền thông.

Buổi showcase của Thỏ ơi!! vừa diễn ra thu hút sự quan tâm của giới mộ điệu và khán giả với sự xuất hiện của Trấn Thành, Lyly, Pháo, Văn Mai Hương, Quốc Anh... Bên cạnh dàn diễn viên chính, còn có các diễn viên phụ được giới thiệu là hội 'chị em xã hội' gồm Ngọc Hoa, Quỳnh Anh Shyn, Ngọc Nguyễn, Ali Hoàng Dương, Pháp Kiều, Đinh Ngọc Diệp, Lê Giang, BB Trần, Gil Lê, Cris Phan, hứa hẹn sẽ “gây sóng gió” màn ảnh rộng dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

thooi-213848.jpg

Chia sẻ về việc lựa chọn các diễn viên nữ chính đều là ca sĩ, rapper, đạo diễn Trấn Thành cho biết: “Tiêu chí của Thành là chọn diễn viên phải hợp vai. Tất cả diễn viên trong Thỏ ơi!! đều phải trải qua casting, và các bạn ấy đã thuyết phục được tôi. Không phải cứ ca sĩ, rapper là được mà phải là ca sĩ, rapper phù hợp với vai diễn ấy và có tiềm năng diễn xuất. Thành rất mong muốn phát hiện được những diễn viên trẻ triển vọng, để đưa họ đến với khán giả, cũng như cho khán giả thấy được những viên ngọc quý, chỉ cần mài dũa đúng cách sẽ toả sáng”.

Cũng trong buổi ra mắt này, Trấn Thành cho biết, nam diễn viên Võ Điền Gia Huy đã từ chối vai Trần Kim nên chính anh phải tức tốc giảm cân để thủ vai. Vai diễn này được cho là vai diễn phản diện tiếp theo của Trấn Thành, sau thành công rực rỡ của phim Mai.

thooi-203849.jpg
Trấn Thành thừa nhận mình thế vai cho Võ Điền Gia Huy trong phim "Thỏ ơi!!".

Nói về vai diễn điện ảnh đầu tay, LyLy chia sẻ: “Từ những ngày đầu lên set phim này, mình đã thấy khó. Đóng phim của anh Thành cực kỳ căng thẳng, nhưng Ly nghĩ, cần phải có áp lực đó mới có thể hoàn thành được hành trình này. Xuất phát điểm là ca, nhạc sĩ cũng là lợi thế rất lớn với Ly trong việc đóng phim, khi mình được vận dụng những trải nghiệm nhập tâm khi sáng tác vào diễn xuất”. Cũng là một “lính mới” nhưng đảm nhận vai chính trong Thỏ ơi!!, Pháo bày tỏ: Pháo nghĩ rằng, là một người làm nghệ thuật, mình luôn mong muốn được cống hiến hết mình. Pháo không muốn đóng khung rằng mình chỉ là rapper hay ca sĩ”.

thooi-200512.jpg
Người mẫu Vĩnh Đam trở thành nam chính, nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Dù dàn cast phần lớn là “tân binh” về diễn xuất, phim điện ảnh Thỏ ơi!! do Trấn Thành 'nhào nặn' vẫn được coi là đối thủ 'nặng ký' trên 'đường đua' phim Tết 2026. Thỏ ơi!! là một bộ phim điện ảnh đi sâu vào những góc khuất tâm lý, những mâu thuẫn tình yêu mà ai cũng có thể từng nếm trải.

Xuân Tiến
#Dàn diễn viên phim Tết Trấn Thành #phim Thỏ Ơi #Nam diễn viên từ chối đóng phim Trấn Thành #đường đua phim Tết

Xem thêm

Cùng chuyên mục