ILLIT thông báo chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên

Vào ngày 22/1, BELIFT LAB thông báo: “ILLIT sẽ khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên của họ, PRESS START♥︎” đồng thời cho biết thêm nhóm dự định gặp gỡ người hâm mộ của mình, Gllit, tại tổng cộng bảy thành phố. Tên tour diễn PRESS START♥︎ tượng trưng cho sự khởi đầu của một hành trình mới. Biểu tượng trái tim đại diện cho cả tín hiệu ban đầu kích hoạt một hệ thống và nhịp tim, phản ánh tham vọng của ILLIT trong việc chia sẻ sự hào hứng và mong chờ với người hâm mộ thông qua chuyến lưu diễn này.

Chuyến lưu diễn sẽ bắt đầu tại Seoul, nơi ILLIT sẽ biểu diễn vào ngày 14 và 15/3, tại Ticketlink Live Arena. Sau đó, nhóm sẽ tiếp tục chuyến lưu diễn khắp Nhật Bản và Hồng Kông (Trung Quốc). Tại Nhật Bản, ILLIT dự kiến ​​sẽ biểu diễn vào ngày 13 - 14/6, tại Aichi, ngày 20 - 21/6, tại Osaka và ngày 29 - 30/6, tại Fukuoka. Chuyến lưu diễn sẽ tiếp tục vào tháng Bảy, với các buổi biểu diễn vào ngày 18 - 19/7, tại Hyogo, tiếp theo là các buổi hòa nhạc vào ngày 23/7 và ngày 25 - 26/7, tại Tokyo. Điểm dừng chân cuối cùng của chuyến lưu diễn sẽ diễn ra tại Hồng Kông (Trung Quốc), vào ngày 22/8.

Trong khi đó, ILLIT tiếp tục gặt hái thành công với album single đầu tay NOT CUTE ANYMORE, phát hành vào ngày 24/11 năm ngoái. Ca khúc chủ đề cùng tên đã duy trì vị trí vững chắc trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Bài hát đạt vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng hằng ngày của Melon ngày 17/1 và đã trụ vững trên bảng xếp hạng Weekly Top Songs" toàn cầu của Spotify trong bảy tuần liên tiếp, chứng tỏ sự nổi tiếng quốc tế ngày càng tăng của nhóm.