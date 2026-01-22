Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Minho của SHINee lần đầu chia sẻ về những thay đổi và sự trưởng thành cá nhân

Thu Hiền
SVO - Minho của SHINee lần đầu cho thấy một khía cạnh khác của bản thân, quyến rũ giản dị nhưng sâu sắc của mình.

Minho gần đây đã hợp tác với GQ Korea trong một bộ ảnh đăng trên tạp chí số tháng Hai. Được thực hiện trong một bầu không khí yên tĩnh và thư thái, anh đã trình bày một loạt ảnh tinh tế về mặt hình ảnh, thu hút sự chú ý bởi chất sâu lắng thầm lặng.

Trong những hình ảnh được công bố, Minho đã thể hiện xuất sắc nhiều phong cách khác nhau, từ những bộ vét cổ điển đến quần jeans thường ngày. Ngay cả với biểu cảm điềm tĩnh, trung tính, ánh mắt kiên định và những tư thế tinh nghịch đầy cuốn hút của anh vẫn nổi bật, nâng cao hơn nữa chất lượng tổng thể của bộ ảnh.

minho-1.jpg

Trong cuộc phỏng vấn đi kèm, Minho đã nhìn lại năm vừa qua: “Năm 2025, tôi đã tham gia hai vở kịch, ObsessionWaiting for Godot, tổ chức triển lãm ảnh mang tên MEAN on sight, bắt đầu kênh YouTube, thực hiện chuyến lưu diễn solo và phát hành album. Đó là một năm mà tôi đã có thể hiện thực hóa nhiều điều mình thực sự muốn làm".

minho-2.jpg

Minho cũng chia sẻ về sự thay đổi gần đây nhất của mình, được đánh dấu bằng việc phát hành album đơn TEMPO vào tháng trước: "Từ khi sinh vào tháng 12, tôi luôn cảm thấy mình nhận được rất nhiều tình yêu thương và sự ủng hộ mỗi khi tháng đó đến. Việc chuẩn bị album hoặc các sự kiện vào thời điểm đó bắt đầu như một cách để đáp lại, như một món quà, và điều đó vẫn tiếp tục cho đến bây giờ. Những khoảnh khắc gặp gỡ này rất có ý nghĩa với tôi. Tôi nghĩ, điều quan trọng là phải có những không gian nơi sự chân thành có thể được chia sẻ và nơi chúng ta thực sự có thể nhìn thẳng vào mắt nhau". Những lời nói của anh thể hiện sự trân trọng sâu sắc và tình cảm dành cho người hâm mộ.

minho3.png

Trong khi đó, Minho dự kiến ​​sẽ phát hành đĩa đơn tiếng Nhật mới vào ngày 25/2 và được kỳ vọng sẽ tiếp tục các hoạt động quảng bá tích cực của mình.

Thu Hiền
#Chia sẻ về sự trưởng thành của Minho #Hợp tác với GQ Korea và bộ ảnh thời trang #Các dự án nghệ thuật trong năm 2025 #Phát hành album 'TEMPO' và ý nghĩa cá nhân #Lời chia sẻ về tình yêu và sự trân trọng với người hâm mộ #Kế hoạch phát hành đĩa đơn tiếng Nhật mới #Phong cách đa dạng trong bộ ảnh #Chuyến lưu diễn solo và hoạt động nghệ thuật đa dạng

