BTS đi vào lịch sử khi biểu diễn tại Quảng trường Gwanghwamun

Thu Hiền
SVO - Thành phố Seoul chấp thuận yêu cầu của nhóm nhạc BTS về việc biểu diễn tại Quảng trường Gwanghwamun trong khuôn khổ chương trình 'BTS 2026 Comeback Show, Seoul'.

Theo các nguồn tin ngày 22/1 (giờ Hàn Quốc), thành phố Seoul đã chấp thuận cho phép BTS và Big Hit Music sử dụng Quảng trường Gwanghwamun cho buổi biểu diễn BTS 2026 Comeback Show, Seoul.

Buổi biểu diễn sẽ diễn ra tại Gwanghwamun vào ngày 21/3 (giờ Hàn Quốc), lần đầu tiên giới thiệu màn trình diễn trực tiếp các bài hát trong album trở lại ARIRANG của BTS. BTS và Big Hit Music cũng đã nộp đơn xin sử dụng các khu vực khác xung quanh Cung điện Gyeongbokgung, Gwanghwamun và Sungnyemun. Dự kiến ​​thành phố sẽ cấp phép sau khi kế hoạch quản lý đám đông được xem xét.

J-Hope đã hé lộ một phần lịch trình luyện tập của mình khi BTS chuẩn bị cho màn comeback được mong chờ nhất chỉ trong 2 tháng nữa.Vào ngày 21/1, J-Hope đã đăng tải một bức ảnh duy nhất lên tài khoản mạng xã hội cá nhân của mình mà không kèm theo bất kỳ chú thích nào. Hình ảnh cho thấy J-Hope đang tự chụp ảnh selfie trước gương trong một căn phòng dường như là phòng tập. Đội một chiếc mũ len và mặc áo khoác với tông màu trầm, J-Hope khéo léo làm nổi bật gu thời trang riêng biệt của mình. Ngay cả khi không tạo dáng biểu cảm, nam thần tượng vẫn toát lên một sự hiện diện điềm tĩnh nhưng đầy uy quyền, ngay lập tức thu hút sự chú ý.

BTS chuẩn bị phát hành album đầy đủ thứ năm của họ, ARIRANG vào ngày 20/3. Việc phát hành này sẽ đánh dấu sự trở lại đầy đủ các thành viên của nhóm sau khoảng 3 năm 9 tháng. Album sẽ bao gồm 14 bài hát và khám phá các chủ đề phổ quát như bản sắc của nhóm, nỗi khát khao và tình yêu sâu sắc.

Sau khi phát hành album, BTS sẽ khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới quy mô lớn bắt đầu từ ngày 9/4 tại Goyang, Hàn Quốc. Chuyến lưu diễn sẽ trải dài khắp Bắc Mỹ, châu Âu, Nam Mỹ và châu Á, với các điểm dừng chân bổ sung tại Nhật Bản và Trung Đông, dự kiến ​​sẽ được công bố sau đó, mở rộng hơn nữa phạm vi trở lại toàn cầu của nhóm.

Thu Hiền
