'Gợi cảm' không kém Jennie (BLACKPINK), V (BTS) hút hồn cư dân mạng với 'TYPE 非'

SVO - Triển lãm ngoại tuyến 'V TYPE 非: ON-SITE IN SEOUL' chính thức khai mạc tại Frieze House Seoul, quận Jung-gu, Seoul. Triển lãm này nhằm tôn vinh sự ra mắt của 'TYPE 非', cuốn photobook mới nhất của V (thành viên nhóm BTS), được phát hành toàn cầu vào ngày 19/1 thông qua Weverse shop và các nhà bán lẻ lớn khác.

Triển lãm V TYPE 非: ON-SITE IN SEOUL đưa khách tham quan bước vào một không gian được dàn dựng tỉ mỉ, phản ánh bản sắc nghệ thuật luôn phát triển của V. Tập trung vào khái niệm “非 (không cố định)”, triển lãm biến triết lý này thành một trải nghiệm không gian sống động. Theo dòng chảy câu chuyện của cuốn sách ảnh, khách tham quan di chuyển qua một loạt các khu vực triển lãm và truyền thông để khám phá những tâm trạng, góc nhìn và chuỗi hình ảnh thay đổi.

Thông qua hình thức ba chiều, giàu cảm xúc, triển lãm mang đến cái nhìn sâu sắc về ánh mắt, sự nhạy cảm và chiều sâu nghệ thuật của V, cho phép khán giả tương tác với tác phẩm của nam thần tượng ở mức độ sâu sắc hơn.

Những bức ảnh và video chưa từng được công bố, chỉ được tiết lộ độc quyền tại địa điểm triển lãm, càng làm phong phú thêm trải nghiệm. Triển lãm diễn ra đến ngày 1/2 tại Frieze House Seoul và mang ý nghĩa đặc biệt vì đây là triển lãm ảnh đầu tiên được tổ chức tại không gian này.

Vào ngày khai mạc, V đã bất ngờ đến thăm triển lãm, dành thời gian chiêm ngưỡng phòng trưng bày và đích thân ký tên lên một số hiện vật trưng bày. Sau đó, V đã chia sẻ những khoảnh khắc trong chuyến thăm của mình trên Instagram. Một fan may mắn được gặp V tại địa điểm tổ chức sự kiện đã kể lại cuộc trò chuyện thân mật giữa hai người trên trang cá nhân của mình.