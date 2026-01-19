Phan Đinh Tùng chia sẻ: 'Bình yên không đến từ những điều lớn lao'

SVO - Cận kề Tết Bính Ngọ, ca sĩ Phan Đinh Tùng ra mắt MV 'Bao tiền một mớ bình yên' như lời sẻ chia dành cho những tâm hồn mỏi mệt sau một năm làm việc vất vả.

Phan Đinh Tùng là ca sĩ trưởng thành từ phong trào nhạc trẻ TP. HCM, cuối thập niên 1990. Anh từng là thành viên nổi bật của nhóm nhạc MTV trước khi tách nhóm và xây dựng sự nghiệp solo vào đầu những năm 2000. Tên tuổi của anh gắn liền với nhiều ca khúc quen thuộc như: Khúc hát mừng sinh nhật, Bởi vì anh yêu em, Ngồi bên em…

Phan Đinh Tùng từng giành nhiều giải thưởng như Làn sóng Xanh, Mai Vàng. Năm 2024, anh tiếp tục nhận được sự quan tâm của công chúng khi tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.

Những ngày cận Tết 2026, nam ca sĩ này cho ra mắt dự án Đinh music MV cùng ca khúc mang tên Bao tiền một mớ bình yên. Đây là một bài hát giàu cảm xúc, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, dành cho những ai đã và đang đi qua những ngày nhiều lo toan, áp lực.

Bao tiền một mớ bình yên không kể câu chuyện bi kịch hay cao trào kịch tính, mà chọn cách chạm đến người nghe bằng sự chậm rãi, chiêm nghiệm. Ca khúc như một khoảng dừng cần thiết giữa guồng quay vội vã của cuộc sống, nơi mỗi người có thể lắng lại để tự hỏi: Điều gì mới thâtj sự quan trọng với mình.

Chia sẻ về sản phẩm mới, Phan Đinh Tùng cho biết: “Với Tùng, bình yên không đến từ những điều lớn lao, mà từ sự đồng cảm, lắng nghe và yêu thương mà khán giả đã dành cho Tùng suốt chặng đường làm nghề. Cho phép Tùng dùng âm nhạc lần này như một lời sẻ chia, nhẹ nhàng nhắc nhau giữ lại bình yên cho chính mình”.

MV này cho thấy hình ảnh một Phan Đinh Tùng điềm đạm, từng trải, không chạy theo xu hướng mà trung thành với giá trị cảm xúc và chiều sâu nội tâm. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt của dự án Đinh music MV, nơi nam ca sĩ dùng âm nhạc như một hình thức đối thoại với khán giả.

MV Bao tiền một mớ bình yên như một lời nhắn nhủ dịu dàng những ngày cận Tết 2026, đôi khi, điều quý giá nhất không phải là thứ ta có thể mua được, mà là bình yên ta đủ tỉnh táo để giữ lại cho mình.

Dù gắn liền với Khúc hát mừng sinh nhật, Phan Đinh Tùng cho biết, anh không dừng lại ở những gì đã có. Ở giai đoạn hiện tại, nam ca sĩ mong muốn mang đến nhiều hơn những sản phẩm có chiều sâu, phản ánh đúng tâm thế của một người nghệ sĩ đã đi qua đủ thăng trầm để trân trọng sự bình yên.